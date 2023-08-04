快訊

退休發現錢不夠？規畫退休金應防4件事 不能只靠勞保國保

南韓又傳砍人案！高中老師校園內中刀昏迷送醫 凶嫌仍在逃

NONO涉性騷慘丟工作！楊繡惠痛曝內幕：沒花錢的最貴

盼到久違颱風假超開心 老闆一句「要補班」讓眾人怒：很會抝

聯合新聞網／ 綜合報導
卡努颱風讓北北基宜地區的民眾盼到久違的颱風假，照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片
卡努颱風讓北北基宜地區的民眾盼到久違的颱風假，照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片

卡努颱風雖然未直撲台灣，但暴風圈觸及北部陸地，讓北北基宜在昨（3）日宣布停班課一天，不過有一名網友發文抱怨，雖然老闆讓員工放颱風假，但卻要求事後要補班，貼文一出也引起眾人砲轟。

原PO在Dcard發文寫道，昨天在公司的LINE群組看到訊息才知道要放颱風假，原本很開心，但看到老闆的訊息寫著「安全第一，颱風假改天再補班」，讓他非常無言。原PO認為颱風假不就是無薪假嗎，為何之後還要再補班？老闆的要求讓他真的無法理解，「雖然放假很開心但看到補班就不開心，勞動部有規定放颱風之後還要補班？」

貼文讓不少人看不下去，「截圖檢舉」、「直接檢舉了，颱風假才沒有補班這回事」、「哪有颱風假補班的，抝好抝滿欸」、「最好是有颱風天要補班這種事，有夠會抝」、「這是老闆賭輸了，沒台階下所以說要補班的概念嗎？」、「他颱風假給薪水就能補班呀」。

還有懂法規的網友解釋，「颱風假是無薪假，老闆可以不付當天薪水，可能老闆自動默認你們願意補一天班吧」、「颱風假員工可以不出勤，勞基法也沒有強制雇主要給有薪假，但是因為出勤發生意外，雇主有責任。如果要補班，前提是颱風假當天有給薪，但是他如果拿休假日補班…就又是另一個問題了」。

依照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，颱風發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通告各機關停止上班，勞工因而未出勤者，雇主宜不扣發工資，亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

卡努颱風 颱風假

延伸閱讀

中颱卡努解除陸警！高雄5行政區、南投仁愛鄉今放颱風假 各縣市停課停班一次看

都放不到颱風假「台中宜居嗎？」引熱議 一張表看懂

暗夜雷電交加傾盆大雨嘉義人驚恐 阿里山停班停課縣市未放假惹民怨

別想颱風假了！桃園未達大雨標準 張善政：明雨將變小

相關新聞

連吐5盤！台中屁孩「吐迴轉壽司口水」 家長在旁竟未制止

今年年初才發生日本迴轉壽司連鎖店壽司郎，遭一名17歲男高中生拍攝惡搞壽司的影片在網路流傳，導致壽司郎股價重挫，高中生也被提告求償逾千萬元。現在台灣也發生類似行徑，一名小孩對著迴轉台上的壽司吐口水，同行家長未制止，連店員接到客訴後也未積極處理，事件被公開引發熱議。

盼到久違颱風假超開心 老闆一句「要補班」讓眾人怒：很會抝

卡努颱風雖然未直撲台灣，但暴風圈觸及北部陸地，讓北北基宜在昨（3）日宣布停班課一天，不過有一名網友發文抱怨，雖然老闆讓員工放颱風假，但卻要求事後要補班，貼文一出也引起眾人砲轟。

6歲兒「陽台解尿」尿到人！鄰居氣炸求償 她反嗆：幹嘛跟小孩計較

一名母親抱怨，自家小孩因尿急，直接在陽台外往下排泄，沒想到竟淋到站在1樓的鄰居，對方當場氣炸，上門求償300元洗衣費，令她怒轟「真心覺得這種人生不出小孩」。文章曝光網友們留言一面倒，紛紛指出是原po問題比較大。

超商颱風假薪資怎算？ 小7加盟主曝「給2倍」再加碼超香福利

卡努颱風來襲，北北基、宜蘭昨晚宣布今（3）日停班停課。而一名在全家工作的女網友詢問超商同業，不知道颱風假薪資加給怎麼算，釣出7-ELEVEN加盟主透露，直營店會給2倍薪、加盟店則是看店主，自己都還會多補貼員工計程車費。

連休2天颱風假！妹子哭遭「扣薪2千」 釣出苦主：出不出勤變來變去

卡努颱風來勢洶洶，北北基、宜蘭昨晚宣布，今（3）天停班停課。而一名女網友在Dcard以「因為颱風假被扣了兩千元薪水」為題發文，引起討論。

日本導盲磚設計超專業網笑「拖行李變夢魘」 大酸：台灣路上沒坑就偷笑

你曾仔細觀察過街上的導盲磚嗎？一名網友在臉書社團「路上觀察學院」曬出兩張圖，分別展現日本和台灣在鋪設導盲磚時的不同之處...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦