盼到久違颱風假超開心 老闆一句「要補班」讓眾人怒：很會抝

卡努颱風雖然未直撲台灣，但暴風圈觸及北部陸地，讓北北基宜在昨（3）日宣布停班課一天，不過有一名網友發文抱怨，雖然老闆讓員工放颱風假，但卻要求事後要補班，貼文一出也引起眾人砲轟。

原PO在Dcard發文寫道，昨天在公司的LINE群組看到訊息才知道要放颱風假，原本很開心，但看到老闆的訊息寫著「安全第一，颱風假改天再補班」，讓他非常無言。原PO認為颱風假不就是無薪假嗎，為何之後還要再補班？老闆的要求讓他真的無法理解，「雖然放假很開心但看到補班就不開心，勞動部有規定放颱風之後還要補班？」

貼文讓不少人看不下去，「截圖檢舉」、「直接檢舉了，颱風假才沒有補班這回事」、「哪有颱風假補班的，抝好抝滿欸」、「最好是有颱風天要補班這種事，有夠會抝」、「這是老闆賭輸了，沒台階下所以說要補班的概念嗎？」、「他颱風假給薪水就能補班呀」。

還有懂法規的網友解釋，「颱風假是無薪假，老闆可以不付當天薪水，可能老闆自動默認你們願意補一天班吧」、「颱風假員工可以不出勤，勞基法也沒有強制雇主要給有薪假，但是因為出勤發生意外，雇主有責任。如果要補班，前提是颱風假當天有給薪，但是他如果拿休假日補班…就又是另一個問題了」。

依照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，颱風發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通告各機關停止上班，勞工因而未出勤者，雇主宜不扣發工資，亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。