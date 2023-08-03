6歲兒「陽台解尿」尿到人！鄰居氣炸求償 她反嗆：幹嘛跟小孩計較

一名母親抱怨，自家小孩因尿急，直接在陽台外往下排泄，沒想到竟淋到站在1樓的鄰居，對方當場氣炸，上門求償300元洗衣費，令她怒轟「真心覺得這種人生不出小孩」。文章曝光網友們留言一面倒，紛紛指出是原po問題比較大。

該名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享，上個月6歲的兒子一時尿急，直接在陽台外排泄，不料剛好淋到站在1樓的鄰居林先生，事發當下兒子有與對方對到眼，隨後林先生氣得上樓敲門，由於原PO害怕被對方攻擊，因此隔著門和對方道歉。

但林先生不買單，仍怒轟「對不起有用嗎，給我出來」，持續敲門十分鐘後才離開，正當她以為對方氣消了，結果林先生找來管理員陪同，再次找上她們家，讓原PO無奈表示，「一起來找我們麻煩，甚至要敲詐我們300元的洗衣費，還質疑我怎麼教小孩的」。

林先生的行爲，讓她氣得大罵「請問哪個小孩才6歲就可以知道什麼該做什麼不能做？真心覺得這種人真的生不出小孩，一個大人真的不知道跟一個小孩計較幹嘛，又不是沒跟你道歉」。

文章曝光，網友們留言一面倒，紛紛力挺林先生，「我覺得你問題比較大欸」、「這沒把你家門拆了都算客氣了吧」、「角色互換一下，你去七樓被他兒子尿看看」、「妳的教養出問題」、「我看了什麼，真是刷新我三觀」。不過也有網友質疑，「有廁所為什麼不去...六歲至少知道怎麼走去上廁所吧」。

儘管眾多留言指向是原PO的問題，但她也不甘示弱回擊，「這是他第一次這樣欸，就被網友無限上綱，試問你們都沒有養過小孩嗎？」。