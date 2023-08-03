超商颱風假薪資怎算？ 小7加盟主曝「給2倍」再加碼超香福利

卡努颱風來襲，北北基、宜蘭昨晚宣布今（3）日停班停課。而一名在全家工作的女網友詢問超商同業，不知道颱風假薪資加給怎麼算，釣出7-ELEVEN加盟主透露，直營店會給2倍薪、加盟店則是看店主，自己都還會多補貼員工計程車費。

原PO在Dcard發文表示，本身在全家上班，好奇超商24小時營業、在一定會有值班人員的情況下，颱風假是否會有雙倍薪水，或是有其他什麼補貼方式？因為自己還沒遇過，希望過來人幫忙解答。

對此，有專業網友回覆，若颱風假當天是「工作日」，員工有上班就正常給薪，沒上班則可不支薪。至於雇主對正常上班的員工，是否支付額外的加班費或加發津貼，由各企業自行衡酌規定；如颱風假當天為「休息日」，雇主就須依勞動基準法第24條規定，發給員工加班費。延長工時在2小時以內者，按平日每小時工資額，加給三分之一以上，工時超過2小時者，按平日每小時工資額，另再加給一又三分之二以上。

另外，也有許多人透露自己工作環境的情況，「老闆只會講一句『上下班注意安全喔』，就沒有然後了」、「颱風假會多1點多倍」。

其中，有7-ELEVEN加盟主透露直營店會給2倍，加盟店則是看店主，「我是都給我的員工2倍，還會出計程車費，真的不能來上班的，我會自己去頂，不過聽說其餘的加盟主都沒有在給2倍就是了」。