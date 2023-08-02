他列「星巴克員工崩潰10件事」 引同行共鳴：這點真的超討厭
星巴克自7月19日起「夏日數位體驗」回歸，至8月9日有連續24日可以天天抽買一送一、第二杯半價、指定品項等限定專屬優惠，好康滿滿吸引許多消費者前去消費，不過長達近一個月的活動也讓員工苦不堪言。一名星巴克員工在Dcard上發文抱怨，最近因為數位體驗忙到十分崩潰，每天身心俱疲，因此列出10點「星巴克夥伴最崩潰的幾件事」，引起許多星巴克員工的共鳴。
1、吃完東西自己回收，回收區就在放餐巾紙的下方，若遇到吧台和自助吧台連在一起的門市，請好心點將整個托盤包含垃圾放進黑色籃子中。
2、最討厭在點餐時照著標準告訴客人任何事，對方回答「我知道」。
3、「特選馥郁那堤」比「一般那堤」多一份濃縮並採用特選咖啡豆製作，是不一樣的品項，「濃粹咖啡」是7-11的，星巴克沒有此品項，已改名叫「馥列白」。
4、不要把內用提供的蛋糕叉子帶走，才2至3週就從30幾支剩10幾支。
5、每張數位體驗券的下面說明1至3點建議先看清楚再來買，非常歡迎大家使用優惠券，但不能用來買星冰樂就是不可以。
6、指定品項有哪些就寫在「第1點」，別再拿著來問「可不可以換福吉茶」。
7、冰量要少冰就少冰，少少冰就少少冰，去冰就去冰，3顆冰塊、5顆冰塊是什麼意思？
8、大家去麥當勞會要吸管嗎？麥當勞用的杯蓋和星巴克的一樣，但拿了吸管後發現是紙吸管就丟在出餐吧台又來要塑膠吸管，水準在哪？
9、很樂意提供紙袋，不過紙袋的功用是喝不完可以放或是外帶帶走而不是垃圾袋，有些人比較好心裝完垃圾會丟到吧台，但卻有人會直接丟在客席區。
10、可以點很多杯飲料，但請想清楚要點什麼再來點，點到最後不知道自己點了什麼，核對時不仔細聽，最後才說點錯、少點，為了銷退還耽誤到後面排隊的人。
原PO坦言，日復一日身心靈都好累，數位體驗前已經每週買一送一，數位體驗後不僅每週買一送一，買禮盒也送買一送一，買蛋糕也要送買一送一，真是有夠狠。
貼文一出，許多在星巴克就職的員工也有同感，「冰塊這點真的感同深受，微冰就微冰，3、5顆冰塊真的不解，是要打開蓋子檢查是不是」、「不說還以為自己打的，各種我直接想遞圍裙請他來當一日夥伴的客人」、「補充其他，『不開放外食』到底要怎麼教才聽得懂，而且不是一個場所不禁你外食就可以光明正大吃外食欸，問一下店員能不能吃是基本禮儀好嗎」、「真的超討厭說『我知道』，根本就不知道」。
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