他列「星巴克員工崩潰10件事」 引同行共鳴：這點真的超討厭

星巴克自7月19日起「夏日數位體驗」回歸，至8月9日有連續24日可以天天抽買一送一、第二杯半價、指定品項等限定專屬優惠，好康滿滿吸引許多消費者前去消費，不過長達近一個月的活動也讓員工苦不堪言。一名星巴克員工在Dcard上發文抱怨，最近因為數位體驗忙到十分崩潰，每天身心俱疲，因此列出10點「星巴克夥伴最崩潰的幾件事」，引起許多星巴克員工的共鳴。

2、最討厭在點餐時照著標準告訴客人任何事，對方回答「我知道」。

3、「特選馥郁那堤」比「一般那堤」多一份濃縮並採用特選咖啡豆製作，是不一樣的品項，「濃粹咖啡」是7-11的，星巴克沒有此品項，已改名叫「馥列白」。

4、不要把內用提供的蛋糕叉子帶走，才2至3週就從30幾支剩10幾支。

5、每張數位體驗券的下面說明1至3點建議先看清楚再來買，非常歡迎大家使用優惠券，但不能用來買星冰樂就是不可以。

6、指定品項有哪些就寫在「第1點」，別再拿著來問「可不可以換福吉茶」。

7、冰量要少冰就少冰，少少冰就少少冰，去冰就去冰，3顆冰塊、5顆冰塊是什麼意思？

8、大家去麥當勞會要吸管嗎？麥當勞用的杯蓋和星巴克的一樣，但拿了吸管後發現是紙吸管就丟在出餐吧台又來要塑膠吸管，水準在哪？

9、很樂意提供紙袋，不過紙袋的功用是喝不完可以放或是外帶帶走而不是垃圾袋，有些人比較好心裝完垃圾會丟到吧台，但卻有人會直接丟在客席區。

10、可以點很多杯飲料，但請想清楚要點什麼再來點，點到最後不知道自己點了什麼，核對時不仔細聽，最後才說點錯、少點，為了銷退還耽誤到後面排隊的人。