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他晚上騎車見一片漆黑驚喊「內湖沒人住」 網見地段笑揭真相

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾晚上10點半騎車行經內湖，卻發現內湖路整路都沒什麼車，而且路面都暗暗的。內科示意圖。圖／聯合報系資料照片
有民眾晚上10點半騎車行經內湖，卻發現內湖路整路都沒什麼車，而且路面都暗暗的。內科示意圖。圖／聯合報系資料照片

北市不一定越夜越美麗？有網友近日便分享經驗，表示晚上十點半騎車行經內湖，卻發現沒有什麼車，而且路面很暗，打開外送平台APP也只有兩間鹹酥雞店可以點餐。文章一出，卻引來不少網友吐嘈，並點出原PO為何看不到人影的原因。

近日，有網友在PTT發文，表示周日去看電影，結束時大約是晚上十點半。原PO當時從美麗華騎車到大湖公園，卻見內湖路整路都沒什麼車，「而且路面都暗暗的，有點詭異」。他打開外送平台APP，也發現只有兩間鹹酥雞店可以點餐。對此，原PO分享過去住在永和時，晚上燈火通明，路面也不會這麼暗，凌晨能外送的店家也一堆，因此納悶內湖是不是沒什麼人住。

文章一出，引來不少網友吐嘈，「內湖人口不少吧」、「內湖算是台北市各區中，人口多的了」。網友們也解釋為何原PO看不到人影，「你中間經過一段都是內科，晚上只剩加班上班族，店要開什麼」、「你經過的地方幾乎是商業辦公區，那時段還有人，就是奴性強的社畜」、「內湖住宅區很多在巷子裡啦」、「內湖住宅都不在主幹道上，但其實人很多」、「週日晚上當然沒人，很多店都休周日」。

另有網友針對原PO提到的大湖公園回應，表示「大湖公園的山邊，還有民權隧道前後，那個區域是相對貴的地方」、「大湖公園那邊很貴喔，有獨棟的，一間大約要一億」、「大湖公園就內湖的貴族區，方圓兩公里內沒半家飲料店、宵夜店，連平價餐廳都很少，北邊山坡上一堆別墅社區，隨便一棟都億起跳，根本不是內科仔住得起的地方」。

根據台北市政府民政局112年6月的統計資料，在北市十二個行政區當中，大安區的人口數最多，約有29萬人，其次為內湖區，約27萬人，再來是士林區，約26萬人。

內湖 外送 北市 加班 上班族 永和 鹹酥雞

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