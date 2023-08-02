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「公設棋藝室不給我小孩當家教補習！」台中媽媽怒槓社區管委會寧給其他住戶打麻將

聯合新聞網／ 綜合報導
台中一名媽媽不滿社區管委會，沒把公設的棋藝室借給她小孩當家教補習室。 示意圖／ingimage
台中一名媽媽不滿社區管委會，沒把公設的棋藝室借給她小孩當家教補習室。 示意圖／ingimage

社區大樓的公設主要是讓住戶們做為休閒娛樂使用，不過台中一名媽媽卻槓上管委會，認為怎麼可以優先將棋藝室的租借使用權給其他人打麻將，卻不借給她小孩當作家教補習的教室，網友們則有不同觀點認為這是公然聚賭行為，但也有人說「妳的孩子請家教補習為何不在家裡就好？」、「以本來的用途為優先沒毛病啊！」

棋藝室不能當補習用

台中這名媽媽在臉書社團爆料公社po出管委會的討論案並寫道，當初購買該預售屋，銷售人員即表明公設有規劃棋藝室，能打牌、麻將，也能當補習的自習室，因此借用棋藝室做為家教授課的教室也行之有年，「沒想到今年管理大會居然做出這樣的決議，真的是很棒耶！」

她表示，社區的櫃檯人員憑什麼可以透露住戶租借的用途讓其他住戶知曉，而且公設應該是給先預約的住戶先使用吧？她還透露，打麻將的住戶賭注都是現金，這能舉報聚賭嗎？

管委會也有話要說

從該名媽媽po出來的管委會討論案來看，管委會認為棋藝室本來就是建商設置要供住戶打麻將娛樂之用，和SPA、宴會廳、健身房一樣，如今住戶卻因為那二、三個小時的補習借用，無法打麻將而悻悻然。

管委會也認為，補習為私人進修課程，不要加入預約的先後排序，若課前有住戶要打麻將，還是要讓給打麻將優先。管委會更表示，打麻將使用棋藝室動輒五、六小時，對公設收入大有助益，從財務報表即可看出來。

網友：公然聚賭可檢舉

底下有網友留言認為，既然是公設代表不專屬於某個住戶，「原本的用途本來就是給人家娛樂用，結果妳佔用來給孩子補課，人家不爽跑去講這很正常，聚賭是一回事，妳佔用是另一回事。」

「少數服從多數，還是妳的一坪比別人大?」、「銷售人員的話妳也信？」、「不在家裡補習是想省冷氣費？」、「管委會公告出來代表知道的人在注意妳，不知道的人也好奇妳，只是會讓孩子造成莫名的壓力，補習沒補到，反而損失…」、「論時間，論人數，論金錢，麻將完勝。」

但也有人挺這名媽媽，支持她可以試著檢舉看看，「如果超過兩桌且有賭金的話好像就算是聚賭了」，「有預約應該還是可以上課吧」、「我不了解為什麼那社區這麼多人認同棋藝室=麻將間」。還有人好奇問說，大樓都已經有設置棋藝室了，公設裡面怎會沒有閱讀室或會議室這類的空間？這不是基本公設常見的場所嗎，反而棋藝室感覺比較少見。

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