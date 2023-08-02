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友人去東京玩「只待飯店」他超不解 網分析原因：出國旅遊的最高境界

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友的朋友出國玩卻只待在飯店，連吃飯也都是只吃飯店的餐點，令他相當不解，「出國玩一直待在飯店的人在想什麼啊？」。圖／ingimage
有網友的朋友出國玩卻只待在飯店，連吃飯也都是只吃飯店的餐點，令他相當不解，「出國玩一直待在飯店的人在想什麼啊？」。圖／ingimage

暑假期間不少民眾會出國旅行，有人喜歡把行程排得滿滿的，有人則喜歡慢慢逛享受國外的氣氛。一名網友表示他的朋友出國玩卻只待在飯店，連吃飯也都是只吃飯店的餐點，令他相當不解，「出國玩一直待在飯店的人在想什麼啊？」。

一名網友在PTT「八卦版」發文，他有個朋友去東京遊玩但卻只待在飯店內，連吃飯也只吃飯店的料理，但他認為出國就是要體驗當地的文化，令他不禁好奇想問問網友們，「出國玩一直待在飯店的人在想什麼啊？」，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「開心就好，有些人就喜歡享受飯店設施，無邊際泳池、spa啊 這比要他去景點讓他爽多了」、「建議他下次去遊輪那種，可以一直待在船上」、「去外面看景點要做接駁，還要一直走留一身汗曬太陽，也不是每個人都喜歡」、「出去玩比待在家還累，沒必要吧」、「我喜歡高級飯店，一天往外行程只安排一個，甚至懶的話沒有，如果很喜歡那個地方會多去幾次」、「就真的在度假啊就換個地方滑手機而已，這就是財富自由」、「出去玩就是放鬆，每個人放鬆方式不一樣，一直跑景點把自己累得半死有比較好逆」。

有網友則表示，「他就是想去那間飯店啊，你懂嗎？就跟有不少人會特地飛到國外吃某間餐廳一樣意思」、「挑個市中心還是歷史古城的市集廣場附近，找一間高級飯店待著幾天，想附近走走隨時可以出去，想休息就直接走回飯店，我認為這是出國旅遊的最高境界」。

有網友認為每個人對度假的價值觀不同，「單純每個人對度假的價值觀不同而已，你覺得出國渡假就是要操爆自己玩爆所有地方，他們覺得渡假就是要放鬆自己」、「那種出國完全不想出門的，有可能是上班被摧殘，我有一陣子工作沒日沒夜的，去雪梨放假10天基本上除了吃飯沒出飯店幾次，遇到這種建議下次出門找旅行社排幾天行程，逼自己動或者你們行程7天旅行規劃3天行程，有休息有行動」、「體驗飯店跟體驗景點的出發點都是一樣的，你喜歡體驗景點，就有人喜歡體驗飯店」。

出國旅遊 價值觀

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