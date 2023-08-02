奧客來吃拉麵丟菜單、亂罵人 老闆護員工霸氣趕人：來挑戰規則的？

從事服務業或多或少都會遇過奧客提出無理要求，有些店家會無條件的想辦法滿足客人需求，不過總會店家有無法提供的服務，此時該如何應對也是對店家的一大考驗。台北一家富察家拉麵店的老闆昨日（1）晚間在FB官方臉書帳號發文，分享這是他開業一年多來，第一次對顧客下逐客令，奧客多次在店裡的無理行徑，讓他直呼「到底是來吃麵的還是來挑戰規則的？」

老闆表示這位顧客第一次到店用餐時，便要求店家將加麵的份量加入同碗拉麵中一起上餐，與他說明碗會裝不下後，他竟朝員工丟菜單；第二次這名顧客換要求湯要加量，與他說明本店湯量固定僅提供清湯後，又向員工丟菜單並大罵「不吃了」；第三次顧客帶著長雨傘來，老闆為避免員工送餐時被絆倒、燙傷發生危險，請他把傘放店外，他卻對著老闆大吼「傘不見誰負責」，再三地刁難也讓老闆不再忍讓，硬起來對他下達逐客令。

老闆分享，當日將客人逐出後，擔心這個小插曲影響到其他顧客用餐心情，有向現場的客人一一道歉，不過大家也都十分體諒店家，都認為老闆罵得好。老闆也說明，這名顧客已經來過七次了，但實際上只吃到四次，其餘三次都因為對員工丟菜單或是自己發脾氣而沒吃成。對此，網友表示「老闆辛苦了，不過這位客人每次來都不開心，還會來7次也是挺絕的」老闆則幽默回應，「應該是看到我他會開心」。

貼文一出，許多網友紛紛為店家打抱不平，「不管是哪個場所都是要遵守店家規則，怎麼看就是對方都不守規則，而且還沒教養真的很不行，真的被逐都不意外」、「奧客惹人厭是全世界共通的道理」、「這年頭餐飲能遇到挺員工的老闆真的很難得」、「支持老闆，不能讓奧客為所欲為、得寸進尺」。

後續老闆則表示「各行都要遇到挑戰，我的挑戰就是這個囉」，也發文感謝網友的慰問，請大家不用太認真，事情並不嚴重，他只是下班抒發心情而已，表示服務業便是「大事化小，小事化無」，睡一覺起來就忘了，並正向思考「今天怎樣明天我還是要早起熬湯再過一天」。