談錢整個臭酸…超不熟朋友想借戶口 該收多少錢？ 網勸：不要自己找麻煩

有許多人為了小孩的學籍，會選擇寄戶口在朋友家裡。日前有一名網友發文表示，有人想遷小孩的戶口到他的家裡，詢問該收多少費用？引發網友熱議，多數網友表示「不要自己找麻煩」。

有一名網友在臉書社團「宜蘭知識+」上發文詢問，他強調有一位很不熟的朋友，想要將小孩子的戶籍，遷至他位於宜蘭某所高中附近的房屋名下，他想請問該收多少費用？

文章曝光後，引來網友熱議，多數人持反對意見，表示「高中為什麼要看學區？」、「很不熟的不需要借」、「都說不熟的朋友，還用問嗎？」、「不要，以後很麻煩，而且萬一戶口不遷出去」、「如果有要賣房，對方不簽非租賃切結書是非常麻煩的事」、「不要答應，以後會很麻煩，例如：掛號信件收不完，親身經驗」、「不方便就不借，借就不收錢」、「幫是人情，不幫是道理，收錢是婪，不收錢是氣度」、「真的是這樣耶，談錢整個臭酸掉」、「不用為了點小錢給自己找麻煩，是熟人可以考慮，不熟就直接婉拒了」。

不過，也有不少網友認為「只是為了小孩就學，同理心，想一下再作決定」、「想不想讓他遷入取決與你，如確定要讓他遷入，則請另建獨立戶，不用同一本戶口名簿，他日遷出也不用你出面辦理」、「若是考慮到費用的問題，建議就直接拒絕，除非你們真的很缺錢」。

有同樣經驗的網友則提醒「我家也寄戶籍，可以5戶，都是個自名口名簿，沒什麼收錢的，只是要賣房時，需簽沒有租賃切結書喔」、「有可能稅捐處知道時，地價、房屋稅會以非住宅課稅，記得要寫非租用切結書」。