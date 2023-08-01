爸爸愛上「夾娃娃機」獎品堆滿屋…他無助求解 網神建議：自己當台主

多年前「夾娃娃機」風潮再起，機台遍布台灣各城市，吸引不少愛好者三不五時前去光顧。近日有網友發文表示，爸爸退休後愛上夾娃娃，夾回來的東西堆得滿屋子都是，好奇有沒有什麼清理方法，網友也「腦洞大開」，建議原PO或爸爸直接把獎品放進機台內，自己當台主。

一名網友在PTT發文表示，父親退休以後，時不時就會跑去夾娃娃，原PO認為，花錢事小，只不過同樣的東西一直夾，整間房子、倉庫滿滿的都是從娃娃機夾到的東西，提到要送人或賣掉，爸爸就不高興：「請問有什麼好方法可以便宜賣或是哪裡好捐出去呢？」

網友認真建議把爸爸夾回來的東西放回機台裡，當台主一舉兩得：「叫你爸當台主，把夾到的放進去」、「買個機台放家裡夾到爽啊」、「你自己去當台主啊，投資一台然後裡面就放你爸夾回來的東西」、「記得很多社團有在回收夾到的東西」、「有沒有比較好的貨或公仔，我能便宜收」。

不過也有網友要原PO別多管閒事：「房子是你爸的嗎？是的話你管他」、「又沒多少錢，就給他玩吧」、「比嫖賭喝酒好吧」、「這比沉迷手遊課金好1萬倍」、「要是生這種住海邊的兒子我一定攆出去」、「傻傻，老人家有事做比較不會癡呆」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康