他見高雄苓雅市場英文拼音掉字 網笑諧音梗：拎阿嬤欠K

陪伴高雄人逾百年的苓雅公有市場在市府經發局補助和推動下，換上嶄新風貌成全台少見的「一日三市」市集。日前有一名網友發文表示，看見苓雅市場「欠K」，引發網友熱議。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「網路上的人會懂的…」，照片中可見在高雄苓雅市場的招牌下方，有一排英文字「LINGYA MARKET」其中少了一個「K」字，讓網友聯想到了最近超火紅的趣味梗「我沒K」。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「我沒K，我從小，就沒K」、「沒K到我都哭了」、「恐龍扛狼扛狼扛」、「Market市場少了k，被恐龍抗狼吃掉了」、「我沒k，布魯biu」、「苓雅市場：我沒K」、「我理解是林阿罵」、「拎阿嬤，ET」、「下排英文讀起來：拎阿嬤欸」、「我沒K…拎阿罵ㄟ」、「拎阿嬤欠K？」，這是「欠k喔！有挑釁的味道」。

有不少網友一時看不懂，想知道這又是在流行什麼？問「恐龍扛狼到底是啥梗？我沒k又是什麼意思？」原來這個梗是緣起抖音「雲南權妹」，在一次直播中翻唱歌手鄭秀文的經典歌曲「眉飛色舞」，因記不住部分歌詞，於是自擬歌詞「我沒K，我沒K，布魯biu，布魯biu。恐龍扛狼扛狼扛，恐龍扛狼扛狼扛。恐龍扛狼扛狼扛，恐龍扛狼扛狼扛」製造笑料而來，有網友笑回「利害！一次兩個梗」。

也有在地網友表示，苓雅市場裡面的東西蠻好吃的，大家可以一起來苓雅市場「逛菜市仔、走夜市」享受老高雄的熟絡氣氛。