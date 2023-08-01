女童挖鮮奶貨架挑保存期限他嘆「貪小便宜」 網見一關鍵全怒

買食物時很多人都會先看保存期限，有位網友發文抨擊，有家長帶小孩到賣場買牛奶，要孩子挖出貨架最裡面、保存期限最長的鮮奶，他大嘆這行為「貪小便宜」，貼文一出卻因為偷拍小孩，風向一面倒轟他。

網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文，稱「這種一定要拿最裡面，保存期限最長的做法真是搞不懂」。原po提出三點質疑，1.真的多那幾天，會比較安心？2.保存期限數字其實也只是僅供參考。3.真的覺得會喝不完，就不要挑家庭號。原po說，「追根究底就是貪小便宜吧」，他還認為這樣教小孩變成惡性循環，他自己都拿最前面商品的，然後盡速吃完。

po文一出引起眾怒，「匿名Po文，卻偷拍別人的小孩公開在網路上，很沒水準」、「這種偷拍的行為比拿裡面的鮮奶更令人厭惡」、「我怎麼覺得偷拍別人小孩，還把人家ＰＯ上網的行為比較可恥」、「老實說他們家牛奶錢也不是你付的，真的不用讓你懂，也不關你的事欸」、「不想拿即期品就被說是貪小便宜，黑人問號」。

有人認為每個人需求不同，「像我們家人口少，連最小罐的都不見得能在保存期限內喝完，我就喜歡買效期長的不行嗎？有礙著誰了嗎」、「一樣花錢買，有需求為什麼不能拿久一點的，不偷不搶還可以教孩子看日期...有什麼問題嗎？」、「每個人的需求都不一樣，管好你自己就好」、「我都挑最裡面保存期限最長的，因為我一個人喝都喝很久不行嗎？」。

也有人分享，「曾經都拿前面，結果就拿到過期的，跟貪小便宜一點毛關係都沒」、「有人會逛一逛又再放回去啊，挑後面的也比較不會遇到吧」。