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他見北捷這1站「兩步一正妹」超吃驚 眾人狂點頭：還會遇到日本妹

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示，假日搭捷運到中山站，幾乎是兩步一正妹，讓他不禁想問「是不是整個台北的正妹都在中山站？」貼文引發熱議。 聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
一名男網友表示，假日搭捷運到中山站，幾乎是兩步一正妹，讓他不禁想問「是不是整個台北的正妹都在中山站？」貼文引發熱議。 聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

北捷運路線四通八達，且每日搭乘人數眾多，成為許多人仰賴的交通工具。對此，就有一名男網友PO文表示，假日搭捷運到中山站，一大堆平常在路上看到會多看兩眼的超漂亮等級正妹，讓他不禁想問「是不是整個台北的正妹都在中山站？想知道正妹喜歡去中山站的理由」，引發網友熱議。

原PO在《Dcard》以「台北哪個站正妹最多啊」為題發文，表示「我只知道台北車站、中山站、西門站、台北101/世貿站、忠孝復興站、忠孝敦化站」，其中假日的中山站超誇張，幾乎是兩步一正妹，一大堆平常在路上看到會多看兩眼的超漂亮等級正妹，因此好奇詢問「是不是整個台北的正妹都在中山站？我覺得那個長形公園很好散步，想知道正妹喜歡去中山站的理由」。

貼文一出，立刻掀起熱烈討論，網友紛紛回應「中山區妹子特別多」、「投中山站一票」、「中山站真的不能再多了，空氣也特別香」、「中山還會遇到日本妹，都超可愛」、「很多服飾店、網美店都在那附近，所以女生會特別多，我也只有要買衣服才會去中山晃」。

不過也有網友表示，「為啥我去中山站好幾次都覺得沒有大家講得這麼誇張」、「信義區感覺很多會打扮的」、「忠孝敦化吧，我看那邊很多辣妹」、「我覺得西門町欸，每次去那都會超自卑，還會很焦慮，但中山反而比較自在」、「比較想知道帥哥都在哪？好像絕種了一樣」。

日本 正妹 北捷 捷運 Dcard

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