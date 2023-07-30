暖心送物資！獨居老婦反送「這一包」 外送員嚇壞：該還嗎？

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聯合新聞網／ 綜合報導
高齡化時代，獨居老人照護議題備受關注。記者黃仲裕／攝影
高齡化時代，獨居老人照護議題備受關注。記者黃仲裕／攝影

一名外送員表示，因緣際會結識住附近的獨居老婦人，從此之後都會特別送菜過去、照顧對方。然而某天婆婆竟「反饋」給他一包禮物，原PO回家打開才發現是10萬元，因對方平時撿回收維生，但又堅持要他收下，讓該名網友不知所措，進而詢問其他網友意見，引起熱烈討論。

原PO在臉書社團《匿名公社》發文指出，去年（2022）年尾送外送時看到一個婆婆跌倒，趕緊跑去扶起來，因為半夜令人不放心，對方也沒住很遠，就陪著婆婆回家，意外發現她是獨居老人，家裡也很破爛，「後來只要有經過或方便，我就會買一些東西送去給她，過年時也有包一些我媽煮的菜送去」。

這樣的情況斷斷續續過了半年左右，原PO表示，上周送飯過去給婆婆時，她突然拿一個報紙包的東西要他收下，並且回家再拆，後來才發現竟是一大疊錢，仔細一數有快10萬元，嚇得原PO隔天馬上歸回，可是婆婆不願意收下，還生氣地表示，小孩很不孝，不回來看她，都在等她死，看原PO很乖又對自己很好，才想給出這筆錢。

儘管原PO不願意，婆婆仍然堅持，說就當這陣子買東西的錢，要他不要推辭。原PO心情複雜地說，這10萬元幾乎每一張都舊舊、髒髒的，婆婆好像平常是撿回收維生，「雖然看到錢很心動，我也剛好很缺錢，但我怕這是阿婆的棺材本，也怕我拿了她身上可能就沒錢了，我該還回去嗎？」

對此，有網友勸他收下，「你就當阿婆只是暫時存錢在你那邊就好了，把錢再花回阿婆身上，你們兩個都在結緣彼此，給彼此福報」、「如果你不收，到時候被阿婆的不孝子女拿去揮霍掉，真的是可惜」、「可以收下啊，還是一樣維持你的善心，一樣照顧阿婆，其實這就是你應得的」。

也有網友持不同想法，「我建議還回去，不然就先不要動這款項，幫助人是很好，但收了錢就不代表出自內心善良」、「拿錢有責任和壓力，還回去較好，畢竟年紀大，萬一生病可能看醫生要用到錢」、「之前你是隨心自在，沒有時間、沒有壓力，但阿婆突然給10萬，是我也一定想很多」。

獨居老人 外送員 婆婆

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