韓妞來台生活曝5大差異 隨身要帶鑰匙難適應！韓國用手機就能開鎖

每個國家都有特殊的文化和民情，一位來台四個多月的韓國YouTuber「Jane」，分享韓國人來台生活感到神奇的5項台韓差異，也讓不少網友直呼「從韓國人視角看好有趣」。

首先Jane提到，在台灣要隨身帶著鑰匙，讓她非常不習慣，也覺得有點麻煩，有次她忘記帶鑰匙打電話請房東來開門，等了30分鐘，韓國若是要進出家門，通常是透過電子密碼鎖（Keypad），甚至手機下載密碼app就可以直接開鎖，不過她認為，應該是台灣的方式比較安全一點。

接下來Jane表示她最不喜歡的部分是台灣的「蟑螂」，韓國的氣候乾冷蟑螂體型較小，台灣則濕熱，四處可見蟑螂的蹤跡，「忘不了在台灣第一次看見蟑螂的瞬間，大得嚇一跳」，但現在她已經有點習慣不會再大驚小怪了；第三點是台灣要等垃圾車，除了音樂相當特別外，還可以和鄰居聊天，韓國則是大樓一樓都有垃圾場，隨時都可丟垃圾，無法藉此和鄰居閒談。

第四點是餐廳有休息時間，韓國的餐廳都有人輪班，因此帶給她不小的文化衝擊；最後則是發票，對韓國人來說，發票是很髒的東西，他們通常不會索取發票，不過台灣發票像彩券一樣，每兩個月可以兌獎讓她感到非常神奇，她也在這段時間學會了使用「發票載具」。

影片上傳後，不少網友紛紛留言「4個月的中文程度很厲害」、「蟑螂絕對是外國人害怕的第一名」、「越來越進入台灣的生活步調」。