月薪35K買百萬休旅車！他酸朋友「怎有勇氣」 鄉民見3字解答：直接完勝

在這個物價漲、薪水不漲的通膨年代，有不少人已經放棄買車買房的夢想，直接選擇躺平。近日有網友表示，朋友月薪只有3萬5，但卻可以買百萬休旅車，讓他相當不解，「到底哪來的勇氣？」，不少人認為關鍵點是「住家裡」。

網友在PTT發文指出，朋友一個月的薪水只有3萬5，不是含金湯匙出生，家裡也沒有給任何資源，沒有女友，住在中部家裡，然後最近卻買了一台新的RAV4，原po認為養車也是一筆錢，不解「到底什麼勇氣三萬多月薪敢買新車？」

此文一出也引起網友熱議，不少人提到關鍵是3個字「住家裡」，「說不定連早晚餐都在家吃不用出錢」、「住家裡有停車位，為啥不敢買」、「沒有房租+水電+晚餐外食的錢，一個月省1.5w一定有，剛好去車貸妥妥的」、「認真說住家裡這真的還好」、「住家裡，完勝」。

不過也有人認為，「你怎麼知道他不是含著金湯匙出生的」、「可能買了很多緯創啊」、「三萬五養rav4沒問題啊，養雙B就算了」、「你收入只有薪水的話那還是別買啦」、「跟新加坡比，台灣持有車的成本是很便宜的」。