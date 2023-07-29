長輩很堅持？外婆吊扇壞掉選「這款式」讓他秒傻眼 網喊：很正常
有些長輩會有自己的堅持，就算東西壞了也不修，到非得換新時，也會偏好跟原本同款的樣式。近日有網友表示外婆家的吊扇壞了，陪她去賣場看一圈，還是挑了一款跟原本差不多的，「完全不考慮其他款」，讓他好奇，老人家是不是對很多東西有自己的堅持？引起網友熱議。
網友在PTT發文指出，外婆家客廳的吊扇最近壞了，結果原po陪外婆去賣場看了一圈，現在吊扇款式很多，也做得比以前好看，很多都是透明隱藏的風扇，加上圓形LED的電燈。
不過最後外婆還是挑了傳統木葉片款式的吊扇，和原本家裡用的差不多，完全沒有要考慮其他款，原po表示還是尊重外婆選擇，但也好奇「老人家對很多東西是不是都有自己的堅持？」
此文一出也引起網友熱議，不少人認為因為年代差異，「那是那個年代的美感，以後也會有我們這一代的美感」、「正常，老人不喜歡改變」、「長輩都覺得他們以前那樣風格最好，新款出什麼都覺得鳥」、「很正常，她習慣就好」、「就跟你愛聽這年代的歌一樣，以後老了小孩也是不懂你的品味，就尊重」。
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