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超扯外送員不爽爬3樓私訊撂狠話 怪客人只買低消「難怪遇上低評價的我」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名外送員因不想「爬3樓」送餐，竟傳訊客人撂狠話「運費很少，要習慣自己下來拿餐」。示意圖／聯合報系資料照片
一名外送員因不想「爬3樓」送餐，竟傳訊客人撂狠話「運費很少，要習慣自己下來拿餐」。示意圖／聯合報系資料照片

一名女網友日前透過知名外送平台點餐，但她都還沒拿到餐點就被外送員無故「完成訂單」，最後才在看見自己的餐點被外送員棄置在一樓地板上，甚至收到外送員的嗆聲訊息「運費很少，妳要習慣自己下來拿」讓她當場氣炸。

這名女網友在Dcard抱怨，某天透過美食外送平台點餐，卻發現外送員未依照指示「私自完成訂單」，外送員還囂張傳訊「運費很少，妳要習慣自己下來拿」，讓原PO當場氣炸。該外送員在訊息中撂狠話，「（妳）又買低消才會遇上我這種低評價的外送員，餐點放一樓自取，2樓以上沒電梯不上樓」，原PO看到外送員語氣囂張的訊息後，致電外送員遭3次拒接，最後她自己下樓找餐點竟發現被放在「水溝旁的地板上」。

一名外送員因不想「爬3樓」送餐就把客人的餐點丟包在一樓地板上。圖／取自Dcard
一名外送員因不想「爬3樓」送餐就把客人的餐點丟包在一樓地板上。圖／取自Dcard

一名外送員因不想「爬3樓」送餐，竟傳訊客人撂狠話「運費很少，要習慣自己下來拿餐」。圖／取自Dcard
一名外送員因不想「爬3樓」送餐，竟傳訊客人撂狠話「運費很少，要習慣自己下來拿餐」。圖／取自Dcard

原PO直言，若不想把餐點送上3樓至少打電話告知，對方竟直接將餐點放在地板上，讓人對衛生問題產生疑慮。原PO也向外送平台投訴，但她點了220元餐點，客服卻只退還50元，「一直鬼打牆迴避問題，真心覺得客服沒有想要解決問題！」

許多網友也替原PO打抱不平，紛紛留言表示「他如果好好講我會下樓拿，但擺這種高姿態誰都會不爽吧，反正妳也不要下去拿，就回報沒收到餐」、「3樓已經很輕鬆了還不上樓？我還送過7樓，階梯超多當運動」、「我第一次使用這個APP就被棄單，印象超差直接刪掉加負評」、「所以我完全不點外送就是這樣...，花錢還得看盡臉色」。

不過，也有網友建議「本來就是要看動態提早下去等（外送員）的」、「因為這家外送平台沒有規定一定要上樓，所以他才這麼囂張」、「下去拿吧！幹嘛讓陌生的人知道自己的確切地址，你還敢客訴人家？心臟很大顆耶」。

Dcard 外送員 客服 客訴

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