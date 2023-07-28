壽險公司信件上這2字讓他氣炸 內行人點頭：非常失禮

隨著科技進步，越來越少人寫信，即使收到的郵件通常也都是廣告宣傳單、金融機構通知信、帳單等等的物品。有一名網友日前收到壽險公司寄來的信函，但收件人後面寫了「敬啟」兩個字，讓他看了很傻眼。

從這名網友在臉書「爆怨2公社」PO出的照片看到，壽險公司寄給他的信件封面上，寫著「吳OO 君 敬啟」，他不滿地說這麼大的一間公司，竟然在收件人後面標註「敬啟」兩個字，讓他大嘆「信封寫成這樣都沒人發現嗎？」

但多數人其實也搞不懂錯在哪，「我中文不好，完全不知道」、「我突然覺得我國文也不太好了，而且我還真的不會注意」、「我國文老師應該要哭了，我完全不知道那裡有錯」、「應該把字印小一點，是嗎？」、「看了這個才驚覺…我離學校好久了」、「很重要嗎？」、「不然要寫什麼？」、「所以？老實說，如果我收到，我也不太會去注意跟在意」。

有內行人就解釋寫在收件人名字下方的詞，即代表要對方做什麼動作，「啟封詞絕不可用『敬啟』，要收信人恭敬地打開，顯得十分失禮。由於『啟』字為拆開之意，因此明信片不可用『啟』，而改用『收』」。

公文達人「夏老師」在自己的部落格就解釋用法，「啟」字有拆開之意，常作為書信的啟封詞。使用上，因親疏及輩份的差異而有不同的用法，例如：對親屬長輩用「安啟」；對從事公職的長輩用「鈞啟」、「勛啟」，對從事教育的長輩用「道啟」；對平輩用「台啟」、「大啟」、「惠啟」；對晚輩用「啟」、「收啟」。另外，作為署名敬辭，常見「敬啟」、「謹啟」，用於長輩，亦可用於平輩；「拜啟」則用於平輩；「手啟」則用於晚輩。