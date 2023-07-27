新手機被結帳店員摔地好心痛 過來人揭「不敢碰顧客手機」

生活中，有些人會特別愛惜自己的物品，不希望自己的東西受到損害。有網友在Dcard上透露，自己是一位惜物的人，上個月換手機後，她便裝上防摔殼、貼晶霧貼保護手機。她表示，近日在加油站使用手機支付時，店員卻意外摔到她的手機，雖然對方有立刻道歉，手機也無損傷，但仍讓原PO心痛詢問，大家若遇到這種事會如何處理。

原PO坦言，自己非常惜物，上個月換新手機後，便裝上犀牛盾和晶霧貼來保護手機。平時非常愛護手機的原PO表示，近日她在加油站選擇使用手機支付，因此將手機交給店員感應，對方卻在歸還時，不小心將她的手機摔到地上，讓原PO感到十分心痛。

原PO指出，當下店員有向她道歉並將原PO手機撿起歸還。拿到手機後，原PO也立刻確認保護貼、鏡頭和螢幕都沒事，便悻悻然地離開加油站。她透露，自己是第一次被摔到手機，未來她也不會再選擇用手機支付，好奇詢問其他人，若遇到同樣的事要如何處理。

文章底下，不少過來人分享打工經驗，表示老闆都會特意交代不要拿顧客手機，「我打工做服務業，站在店員的角度，老闆總是一再強調非必要不要拿客人手機。即便客人很遙遠，也是機器過去感應、掃描，讓客人安心也保護自己」、「我都會叫客人進來收費亭自己感應，我是死都不會碰客人手機的，如果客人硬拿給我，我都會說我沒辦法負責」、「第一天就被教導千萬不可以拿客人的手機，摔到很麻煩。如果客人要求幫他操作，就放桌上操作，總之就是…不准拿！」

也有網友指出，部分加油站的刷卡機無法移動，建議原PO下次可換其他結帳方式，「加盟的機器有的根本拿不出去，可以麻煩自己來機子旁邊掃，或直接綁定line pay更簡單，可以拿無線出去掃」、「有些加油站刷卡機是插網路線的，無法拿出來刷，或者自己拿過去刷」、「用信用卡付費」、「我在台中加油都是店員拿機器過來掃誒，倒是沒遇過拿走我手機的，不然下次可以試試看自助加油？」