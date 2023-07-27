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對面住戶「激戰全看光」該不該提醒？她憂弟好奇、有人偷拍 網提教科書式解法

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友表示，自己住家對面的住戶時常裸身激戰，但原PO弟弟房間正巧能「直視」兩人的恩愛畫面，某次弟弟好奇的詢問原PO，並且有其他人拍下對面住戶的裸體，讓原PO十分猶豫「該不該請管委會提醒一下」。情境示意圖。圖／Ingimage
一位網友表示，自己住家對面的住戶時常裸身激戰，但原PO弟弟房間正巧能「直視」兩人的恩愛畫面，某次弟弟好奇的詢問原PO，並且有其他人拍下對面住戶的裸體，讓原PO十分猶豫「該不該請管委會提醒一下」。情境示意圖。圖／Ingimage

太尷尬！一位網友表示，自己住家對面的住戶時常裸身激戰，但原PO弟弟房間正巧能「直視」兩人的恩愛畫面，某次弟弟好奇的詢問原PO他們在幹嘛，並且有其他人拍下對面住戶的裸體，讓原PO十分猶豫「該不該請管委會提醒一下」。此貼文引起一串網友熱議，也有人建議她應藉此機會教育，給孩子正確的性觀念。

一位網友在Dcard發文，表示隔壁社區有一對情侶，住在自家正對面的大樓，但從原PO家小孩房間的窗戶往外看「總是可以看到那兩位的裸體」。原PO尷尬的表示，她知道在家要做什麼是對方的自由，不過自家小孩看到對面住戶「激戰」的畫面，還好奇的詢問原PO他們在幹嘛，讓她難以應答，故上網詢問網友：「該不該去請他們管委會提醒一下，因為我們整棟樓應該都是看得到的」。

該貼文引起兩派熱議，有人質疑原PO放任孩子偷窺，「小孩在偷窺妳不管教，反而要對面管委會管鄰居」、「妳都知道要在家裡做什麼是他們的自由，那還要跟管委會說什麼？自己給小孩適當的性教育不就好了嗎，找管委會完全不是對小孩正確教導方式吧」；也有網友反駁上述留言，「明知道在半開放的空間還裸身，根本就強迫讓別人看到，可以請櫃檯提醒一下大家，怎麼大家都在罵弟弟，弟弟根本無辜」、「原PO家比較可憐吧，這篇文下面的留言到底在氣什麼啊？誰會想要自己家窗戶看出去會一直看到別人在打炮」、「我以前外宿的時候也有次開窗戶看到對面樓下住戶在洗澡，後來都不開了，我也不是偷窺啊，他沒關窗戶這種要怎麼避開」。

不過原PO隨後補充解釋，文內提到的的「小孩子」指的是自己中班的弟弟，由於爸媽不在台灣，目前由原PO代為照顧，原PO的爸媽對此則表示「叫弟弟不要看就好」，但她擔憂弟弟長久觀看這種場面會對心靈造成影響；並且社區的其他鄰居也知情，甚至有人將那對男女「裸身」的樣子拍下來，才猶豫是否該請管委會提醒他們。

見此，其他網友紛紛提出解決辦法，「我是覺得可以提醒一下啦，說不定沒自覺」、「我覺得妳可以寫張紙條丟在他們信箱，或許他們根本也不知道被看光了」、「看了妳的更新，我覺得妳要不去提醒一下那對男女？說我們這棟其實看得很清楚，街坊鄰居都在討論甚至還有人錄起來，如果他們會怕，之後應該就會拉窗簾了」、「這不就是一個很好的機會教育嗎？教妳小孩一些正確的性知識，跟保護自己的隱私（拉窗簾）」、「我個人的做法會是跟他們說，爸爸媽媽就是這樣才有你們的，但是話說回來，那是人家家裡，你們這樣一直去看人家，是不禮貌的行為唷」、「給孩子正確的性觀念，至少可以在被欺負的時候知道要求助，而不是嚇到呆滯」。

鄰居 性教育

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