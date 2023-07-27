台灣未婚率高達50%！他驚「國家未來該怎麼辦」 網曝1關鍵：有差嗎

近年來，台灣年輕族群不婚不生的比例增加，連帶造成少子化等問題。對此，一名網友發文表示，上世紀80年代，台灣適婚年齡的未婚率僅14.4%，沒想到如今疫情結束後，數字已高達50%，讓他不禁好奇問道「沒人發現台灣未婚率已經達到50%了嗎？國家的未來該怎麼辦啊？」引發大批網友熱烈討論。

該名網友在PTT八卦版PO文表示，上世紀80年代，台灣適婚年齡的未婚率才14.4%，到了2020年底，已飆至43.2%，足足成長了3倍，未料疫情結束後，數字更是達到50%，「現在就算已婚家庭全都生2個，也補不回之前的缺口，等於未來獨居老人問題會是現在的3倍以上」。

這讓原PO忍不住大嘆「這麼可怕的問題卻都沒人關注，根本就整個廢到笑啊！」因此好奇發問「沒人發現台灣未婚率已經達到50%了嗎？現在不盡全力搶救，國家的未來該怎麼辦啊？」

貼文曝光後，掀起網友熱議，紛紛留言「幹嘛結婚？自己賺錢自己花，爽死」、「一半不婚，剩下的一半大部分只生一胎，少子化真的大成功」、「不結婚不生小孩才是王道，拿養小孩的錢養房子還會漲價」、「反正結了也不敢生，有差嗎」、「台灣人口減少不說，又是都新住民在生，不幾年台灣基本上都是新住民了」、「結不結婚是個人選擇，不要用少子化高齡化做道德綁架」。