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他驚覺店內價追上外送平台價 網分析客人是主因：盤子比想像中多

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現店面實體用餐的價錢已經追上外送平台的標價。（本報系資料庫）
網友發現店面實體用餐的價錢已經追上外送平台的標價。（本報系資料庫）

外送產業近幾年發展茁壯，許多店家也會選擇與外送平台合作增加店面曝光度，推行外送服務，且由於平台會向店家收取每單30至35%的抽成費用，因此導致外送平台上的餐品價錢大多會比店內消費貴上些許。不過日前一名網友發現很多店家的店面價已經默默調漲至與外送平台相同，他疑惑發問「這樣是不是有點奇怪？」

原PO在PTT以「店家的價格怎麼跟外送一樣了」為題發文，表示之前外送平台上顯示的餐點價格都會比到實體店面消費還貴，不過最近卻發現有些店家的實體店面餐點價目表已經跟外送平台上的價錢一樣了，讓他好奇詢問「是店家良心大爆發自己吸收了抽成費用？還是反正外送那麼貴都那麼多人買單了，店內也順便漲一漲？」

對此，多數網友認為應該是後者，「就是這個概念，本來怕漲價沒人買，後來發現外送價都賣得動，實體價格跟著漲」、「因為店家發現外送價格那樣也有人買啊」、「經濟學啊，提高價格還有需求，當然提高」、「發現盤子比想像中還多當然能敲就敲」、「反正客戶還是買，沒差」。

除此之外，也有網友在留言區分享自己使用外送平台的心得，「知道價格不一樣的我都優先過濾掉」、「我遇過鹽酥雞店價格一樣，但是份量靠北少」、「買個晚餐要200元至300元，很久沒用了…」、「三媽已經快200元了，漲不停」、「早就沒有什麼店內價了」、「加蛋加20元，雞排都要破百了」、「提醒你下次可以直接打電話叫他們外送」。

外送 價錢

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