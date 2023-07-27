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不滿工人共用廁所！ 留一星惡評「病菌傳染誰擔」 老闆發聲明霸氣維護

聯合新聞網／ 綜合報導
一名顧客因不滿與工人共用洗手間，對店家留下一星負評。示意圖，圖片來源/ingimage
一名顧客因不滿與工人共用洗手間，對店家留下一星負評。示意圖，圖片來源/ingimage

花蓮知名甜品店「歪歪歪甜點」以販賣蛋黃酥、檸檬塔為饕客熟知，更有著花蓮地表最強蛋黃酥的美名，不過近日Google評論收到一則一星負評，仔細一看竟是顧客不滿裝修工人跟客人使用同間廁所，認為工人進出帶進塵土，恐將「病菌」傳染給客人，更直言希望可以禁止工人入店，杜絕一切風險，而老闆昨日則親自在「歪歪歪甜點」臉書官網霸氣回覆500字長文。

該顧客認為，顧客和工人有交集的地方就是廁所，而工人帶進來的塵土讓廁所地板都佈上些微塵土，且工人出入帶進的病菌若傳染給客人，工人應如何承擔？認為店家同意讓工人和客人共用廁所對顧客而言很不友善，因此希望店家可以禁止工人入店，便能杜絕風險。

對此，老闆先是回應，「裝潢工人不跟我們一起用廁所，那要去哪裡用廁所？」他表示現在夏天炎熱，他們都會請師傅喝飲料，並在烈日正午邀請工人們到店內用餐，且工人離開時都會主動將餐後垃圾、便當盒自行帶走，收拾好桌面並擺正椅子，對於客人的惡意評論，老闆痛批，「如此素質之高，水準之好，為什麼不能跟我們使用同一間廁所？」

「現在是黑人解放前的南方嗎？還禁止工人進店？！」老闆坦言，店內的木工桌椅皆是工人們手作成果，他們為了不帶沙土進店，已經在進店前盡量將鞋底蹭乾淨，還會主動維持廁所衛生，因此他願意挺身出面維護這些有素質又辛苦的裝修工人，「如果可以，你不要出門，就是杜絕一切風險最好的示範」。

為了避免再出現相同情況，老闆表示，雖然在過年也只休息一天，不過寧願「不賺錢，也不要工人們在被歧視的目光而受影響」因此決定在暑假這個黃金檔店休5日，讓工人們能不被干擾地進行工程，更表示「我們現在都以有工人朋友為榮」。

許多網友紛紛力挺老闆，「很正的老闆辛苦了，我支持你」、「這種店家就是要大力支持」、「歪粉收到！認同歪廚的作法，工班師傅辛苦了，天熱多喝水，美美的歪店就靠你們了嘿」、「非常認同老闆，工作的師傅將店家的理想實體化，才有舒適的環境與打卡景點」、「支持老闆，這種老闆一定生意興隆，有機會一定過去消費」。

花蓮 甜點 蛋黃酥

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