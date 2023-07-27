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多位外送員同聲請她「不要再訂這家」 網分析：是怕妳等太久

聯合新聞網／ 綜合報導
外送員示意圖。 聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
外送員示意圖。 聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

對於忙碌的現代人而言，外送是許多人節省時間的好選擇。日前，有位女網友在Dcard分享，自己點外送時，經常遇到外送員「不要再訂這家！」的提醒。原PO表示，雖理解外送員的辛苦，但她在訂購外食前，無法得知該店家是否經常被棄單或備餐速度不快。這讓她好奇詢問，有無其他人也遇到被外送員提醒的狀況。

原PO透露，最近較頻繁點外送，但卻經常遇到外送員告知她，「這家很忙，不要訂這家」、「這家很多人棄單，不要再訂了」等提醒。她表示，因體諒外送員的辛苦，所以她都會微笑感謝對方提醒。

不過原PO指出，若是第一次訂購某店家的食物，她要如何得知目標店家的備餐速度、忙碌程度及是否容易被其他外送員棄單等問題。

原PO認為，就算知道店家處於忙碌狀態，但若對方未暫時關閉外送服務，一般民眾還是能選擇訂購。她不解，自己同樣有付外送費，但對方口氣卻像在抱怨她的選擇。原PO也好奇詢問，大家有無被外送員提醒的經驗。

文章底下，許多網友建議原PO若不想被外送員提醒，可選擇無接觸取餐，「我覺得聽聽就好吧，我爽訂哪家就訂」、「選無接觸就好了啊」、「不想被提醒或對話就刷卡放指定位置，省掉很多見面機會。」

也有部分網友表示，外送員是擔心食物被拖太久，才善意提醒原PO，「他搞不好是提醒妳，這家可以點，只是妳會等很久，跟有沒有人要送或餐、做不做的出來有關吧！」、「會不會是怕被別人棄一輪，等輪到他送到妳那邊時已經冷掉變難吃，所以打預防針一下？怕妳給他負評」、「我覺得是好意提醒怕妳久等，如果妳不在乎，聽聽就算了。」

Dcard 外送員

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