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大型壽險公司來信「1細節超不妙」害他爆氣 網一看笑回：臣接旨～
一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示日前收到某壽險公司的信件，這封信外觀看似普通，但他仔細一看才發現信封暗藏一處不對勁。
仔細一看才發現該壽險公司在寄送給客戶的信件封面使用「敬啟」一詞，讓他忍不住發文狠酸「公司開這麼大間，信封寫成這樣都沒人發現嗎？」原來，「敬啟」意涵「請（收件人）恭敬地打開，是較為失禮的錯誤用法，通常不會用於信件啟封詞。
貼文引起許多網友加入討論，有人留言回應「請您恭敬地開啟，真傲慢的公司」、「還不跪下磕頭謝主隆恩」、「國文老師在哭泣啦」。但也有人笑回，「臣接旨～」、「我是無所謂～內容比較重要啦」、「你公務員補習班國文系？」、「我國文老師應該要哭了，我完全不知道那裡有錯」、「我只會看名字地址對不對，管他後面寫什麼，反正簡單粗暴地打開就對了」。
大愛電視教育節目《國民漢字須知》曾解說「啟封詞」當中的「恭啟」和「敬啟」意指自謙、恭敬地打開信，只可以寫在自己名下，切勿用於寫給他人。
通常信件啟封詞會依親疏、輩分和性別不同而有不同用法，例如對親屬長輩使用「鈞啟」、平輩則寫「台啟」或「大啟」、晚輩寫「啟」，對父母親人請安則可用「安啟」或「福啟」，對長輩用「尊啟」或「崇啟」，「惠啟」和「芳啟」則專門用於女性。
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