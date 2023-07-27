日人嫌台灣髒又臭不想來？旅遊達人揭真相：他們根本不愛出國

說起出國旅遊，台灣人最愛日本，疫情前也常見日本遊客訪台。但根據交通部觀光局資料庫顯示，過去十年來，訪台的日本遊客原本很多，但歷經疫情三年後，2023年1-5月回流的日本遊客人數下滑，甚至不如香港。

布萊N機票達人在臉書分享，最近被問到「很多日本人反應來台灣旅遊後，覺得台灣又髒又臭，所以降低日後來台灣旅遊的意願？」，他認為如果日本人都要以自身國內標準來出國的話，大家可能都不想出國了。

布萊N機票達人認為，日本解封後沒有看到出國大爆發，不少人還在玩國旅補助。他說日本人不出國有許多原因，日本護照持有率僅有18~19%，相較台灣60%以上，可以說天差地遠，日幣匯率也影響出國意願。但是從2019疫情前數據來看，台灣單年出國達到1700萬人次，而日本約2000萬人次，這數據已經是日本史上新高，但日本比台灣多了一億人口基數，可見台灣人真的比日本人更愛出國。

112年前五月來台人次統計。圖擷自交通部觀光局行政資訊網

不少網友認為日本人很宅，「日元匯率很漂亮時，日本人也沒非常愛出國，畢竟日本很多地方可以玩，品質又好」、「日本人連旅遊都不喜歡...台灣中年人沒去過墾丁的應該很少吧，我在愛知工作時，同事去過北海道的只有30%」、「覺得是日本人在國內待的太舒服，所以不會想出國」、「國外免治馬桶不普及，導致日本人出國不會上廁所」、「日本跟歐美一樣，很多人一輩子沒出國，因為自己的國家太大，不認真玩一輩子可能都走不完，反之，台灣相對來說極小，再者，國旅不優化情況下，出國自然是島民的首選」。

網友聊到日本人為何不愛來台灣了，「我覺得是誘因不夠啦，日本人寧願去泰國或峇里島，台灣住宿和玩的成本都更高，除非有情懷，不然台灣真的不會是首選」、「日本人今年首選是韓國跟泰國」、「日本人都改跑韓國了，在首爾聽到講話很大聲的不再是大陸人，而是日本人」。

有人不認同台灣環境差，「泰國大家也超愛去，也沒有很乾淨啊，旅行如果只在意這兩項，那就待在家就好，都跟日本一樣有多無聊」、「真的是比較級的，如果日本人去過東南亞就會覺得台灣是天堂」。

有人指出台灣確實有不足之處，「日本同事說他最受不了的是台灣蟑螂好多，超恐怖」、「永遠記得帶日本朋友去永和吃豆漿的時候，走過水溝蓋他們露出不可思議的嫌棄表情」、「台灣滿大街的日本連鎖店，日本人為啥要特地花錢買機票飛來台灣？價格還比日本的本土貴！」、「台灣的住房我們都受不了啦，更何況外國人來台」、「我現在年紀大了也漸漸能體會日本人去其他國家嫌不夠乾淨的感覺了，年輕時覺得沒關係，上年紀了覺得乾淨跟睡覺很重要」。