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他po圖曝「年輕人存不到錢」原因 網一看怒嗆：倚老賣老大可不必

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友貼出一張「為什麼父輩能存到錢，而我們不能？」的表格，原po也同意表格表示，「難怪現在年輕人存不到錢」。示意圖／ingimage
一名網友貼出一張「為什麼父輩能存到錢，而我們不能？」的表格，原po也同意表格表示，「難怪現在年輕人存不到錢」。示意圖／ingimage

不少長輩都擁有自己的房子，但現在年輕人想要有房是件不容易的事，除了房價不斷上漲外，通貨膨脹的狀況也導致經濟不景氣。一名網友貼出一張「為什麼父輩能存到錢，而我們不能？」的表格，原po也同意表格表示，「難怪現在年輕人存不到錢」。

一名網友在Dcard「工作版」發文，他貼出一張表格，內容是年輕人不到錢的原因，包含長輩都喝白開水，年輕人會選擇買飲料；長輩養狗會餵剩菜剩飯，年輕人則是會幫寵物買保健品、零食和帶去美容；長輩煮飯只會用鍋子，年輕人則是會使用不同種類的鍋具；長輩吃飯只求吃飽，年輕人則是會選擇各種不同種類的料理，甚至會買減肥餐和下午茶；長輩洗澡只會使用洗髮精和肥皂，年輕人會使用保養品、化妝品並去做美容。

長輩的觀念認為不能苦了孩子、要存一些錢以防萬一、賺錢給兒女買房買車，年輕人認為不能苦了自己、錢都不夠用了更不會想存錢、兒孫自有兒孫福、沒有兒孫我享福；長輩看電視是打開電視機看，年輕人會使用手機看甚至加入會員；長輩買東西會騎機車出去買，年輕人則是會叫外賣；長輩運動會到公園慢跑、打球，年輕人則是會花錢去健身房。

原po表示自己是60年次，沒有養狗也沒有子女，但每天勤奮工作12小時以上，名下兩間房收租仍然努力工作，但看到現在年輕人工作常常準時下班，他也解釋，公司準時下班要回報理由，他看到年輕人中午會訂飲料、午餐叫外送，下班還去健身房、看電影、去餐廳，令他不禁直呼「難怪現在年輕人存不了錢」，引起不少網友討論。

網友紛紛表示，「準時下班還要回報理由？？還以為是在反串」、「非慣即奴；不過這看起來是奴。對了，順便提醒你一下，你大清亡了，現在是西元2023，不客氣」、「年過半百了結果累積的智慧只能說出這種話...好可悲」、「為何不能準時下班？ 那你訂下班時間是要幹嘛啊哈哈」、「講了那麼多，不過就是那個年代沒有的東西而已，你們那年代也是買錄影帶、買CD、卡啦ok把自己說的像聖人一樣偉大，阿最後還不是也沒生子女，最後賺的還是乖乖交給政府吧顆顆」、「講難聽點，你活在經濟起飛的年代，有這樣的成就，真的是基本中的基本而已」。

有網友則表示，「第一，你不是小弟是阿伯，第二，問題是現在用長輩存錢法已經沒辦法存到錢了，我就是用長輩存錢法也存不到錢，事實就是台灣社會就是這麼的可悲。第三，不能準時下班，阿伯台灣工時都已經超時很多，還不能準時下班，下班時間是假的是不是？第四，倚老賣老大可不必」。

長輩

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