媽逛菜市場噴掉5萬元！自豪狂秀「5件戰利品」 她臉綠上網一搜：1件300元就有

傳統菜市場是許多婆婆媽媽最愛的「戰場」，家庭主婦喜歡在菜市場和老闆殺價購買高CP值的生活必需品，但一名女網友卻抱怨媽媽被市場內的代購老闆娘洗腦，某天花了5萬元買5件塑身衣，但仔細看才發現這些塑身衣根本是來路不明的品牌。

這名女網友在Dcard發文哭訴「我的家人在菜市場被騙了5萬」，她表示媽媽一如往常到菜市場買菜，但有次媽媽回來向她展示在菜市場買了「5件塑身衣」，她原先還不以為意，直到原PO弟弟透露媽媽買塑身衣花了5萬元，相當於1件要1萬元，「我當場嚇傻衝去找我媽，要她拿去退」，媽媽卻堅稱穿塑身衣很有用，且別的客人也說大力推薦。

不過，她透過網購平台搜尋一件塑身衣只要300多元，最貴頂多1000多塊，「代購老闆娘甚至加我了媽的賴，每天會都傳早安圖給她，反正現在的狀況也不指望會拿去退，她還說被騙就被騙」。

原PO坦言聽到媽媽花5萬元買塑身衣嚇了一大跳，「真的很無語，明明整天說我浪費錢，自己卻買了5件1萬塊的衣服，到底要怎麼勸才不會讓她再受騙？」事後，原PO質問代購老闆為何在網上找不到塑身衣的品牌？對方一開始說是「歐美的」，但明明衣服標籤寫的是日文，對方才改口說「都有賣」，這讓原PO相當傻眼。

不少網友聽完無奈搖頭，直言「市場那種都是集團操作，隔1個小時再去，剛剛在妳旁邊說很好用，買個5件、10件的客人現在又會在那邊騙別人，都是職業客人～」、「5萬保守估計也是好幾個月的買菜錢，多帶媽媽去逛街買東西，下次搞不好就不會亂買了」、「還聽過聲稱能夠防止子宮頸癌，白眼都要翻到後腦勺了」。

也有人建議「要老人家承認被騙很難，但是妳可以導向她『買貴了』，然後請她去退貨，妳另外買更好的送她」、「可以帶媽媽去買1件好的塑身衣，讓她自己體會跟她在市場購入的差異，或許她會開始覺得妳說的其實是對的，以後要買東西會先問妳」。

但有人認為若是「量身訂製」的調整型內衣確實價格較高，「一整套2、3萬跑不掉，媽媽應該是誤會了，以為是一樣的東西，覺得很划算所以一次買5套」。