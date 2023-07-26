植物奶正夯！超商為何不推豆漿+咖啡？網友實驗揭原因：只能說慘烈

台灣近幾年流行植物奶，超商紛紛推出燕麥拿鐵、椰奶拿鐵。有網友便納悶，豆漿其實也算是植物奶，而且在台灣售價便宜，超商卻沒有推出相關產品。對此，有實際嘗試過豆漿加咖啡的網友現身說法，直言「只能說慘烈」。

近年流行植物奶，有網友在PTT發文，指出除了常見的牛奶加咖啡的搭配，超商現在也有賣燕麥拿鐵、椰奶拿鐵，越來越多元化。「但其實台灣最常見的植物奶就是豆漿」原PO回憶，過去有在星巴克喝過豆漿加咖啡的搭配，「感覺還不錯」。原PO也說，台灣豆漿的售價比鮮奶便宜，因此納悶為何超商沒有賣豆漿拿鐵。

文章一出，部分網友認為是因為大眾接受度不高，比較沒有賺頭。有實驗過咖啡加豆漿的網友則跳出來表示，「會解離，真的不好看」、「咖啡和豆漿加在一起味道是互相打架，完全不搭」、「我在家自己泡常常弄出一堆凝結物，後來就放棄了」、「奶泡消泡快速，而味道只能說慘烈，如果是豆漿信徒大過咖啡好喝的人，可以試試」。

另有網友指出，「咖啡店用的可能是進口的豆漿」、「國外的豆漿真的跟台灣豆漿不太一樣，台灣強調濃醇香，國外的喝起來相較清爽順口」、「國內就磨豆過濾加水煮開，國外的好像是用多種工法萃取做出來，所以同樣的黃豆做出來會有差異」、「國外的豆漿喝起來比較類似燕麥奶那種」。