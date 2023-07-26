新南向輸慘？越南到處都是「這國人」 網揭原因嘆台灣沒優勢

東南亞國家經濟快速發展，有網友在查找旅遊相關資訊時，發現許多人提到越南當地有一特殊現象，對此，許多網友點出原因，並表示該現象不只發生在越南。

一名網友在PTT發文，表示最近在看越南旅遊相關資訊，意外發現不少人都提到越南很多南韓人，「就連洗頭按摩的老闆都是韓國人」，讓他訝異越南究竟有多好玩。

文章一出，不少網友點出原因，「主要是三星等財團帶隊去開發越南」、「三星大舉插旗越南，經營很久了」、「三星、現代直接弄一個大工廠，員工還要去」、「三星工廠整個搬去越南啊，很多產業都過去了」。有網友對此則嘆，「台灣都是自立自強，沒有很大規模」、「台灣過去都是中小企業那種」、「台灣已經沒有優勢了」。

此外，有網友表示菲律賓也出現類似現象，「菲律賓的宿霧也是很多韓國人」、「菲律賓也都是韓國人，新南向根本不敵人家」、「菲律賓和峇里島也一堆韓國人了」。