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沒人知道怎麼寫！她訂位直接改姓氏 過來人超認同：太麻煩

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友近日才發現，友人因為姓氏特別，訂位時都會亂報姓氏。示意圖／ingimage
一名網友近日才發現，友人因為姓氏特別，訂位時都會亂報姓氏。示意圖／ingimage

名字、姓氏太特別，有時也會帶來困擾。近日，有網友表示因為近期較忙，所以請友人幫忙訂位，沒想到抵達店裡時，友人報出的姓氏竟不是她的真實姓氏，讓原PO超傻眼。

一名網友在Dcard發文，表示朋友的姓氏是「甯」，兩人前陣子相約去唱歌。原PO說以往都是她負責訂位，但因為這陣子比較忙，所以交由友人訂位。到了現場後，店員詢問是否有訂位，友人回答「有，3位姓林」。原PO聽到後超訝異，事後友人才說明原因，表示因為根本沒人知道她的姓怎麼寫，所以訂位時都會亂報姓氏。

文章一出，有網友附和表示，「我先生姓甯，在一起後他直接說他姓陳，因為解釋姓氏太麻煩了」、「我朋友姓闕，他餐廳訂位都直接說姓王，已經懶得解釋」、「我男朋友姓甯，每次出去吃飯訂位他也都說他是林先生」。但也有網友認為「甯」還好，「滿多人使用這個字取名的啊，不會不好解釋，雖然算是少見姓氏，講張鈞甯的甯、甯采臣的甯應該都滿好了解的」。

根據《教育部重編國語辭典修訂本》，「甯」用作姓氏時，讀作「ㄋㄧㄥˋ」，當動詞使用時，讀作「ㄋㄧㄥˊ」，有願、盼望之意。

餐廳 Dcard

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