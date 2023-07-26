急撕行人地獄標籤…他提重蓋天橋2優點 網揭拆除原因：人不走、視線死角易釀禍

台灣行人交通問題被外媒形容是「行人地獄」，為撕掉這個標籤並提升用路人安全，立院修法通過提高未停讓行人罰則。一名男網友針對交通現況提出觀察，表示近年來有一堆天橋陸續被拆除，除了好奇目的是什麼，也問說「如果天橋又再全部蓋起來會不會比較好一點？」，認為天橋的設置既可以保護行人，又不會造成交通困擾。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，過去政府設立天橋的目的，不外乎就是因為馬路上車流量多，導致行人很難過馬路，才因此而蓋起天橋。然而近幾年原PO發現有許多天橋被拆除，「目的又是什麼？美化市容嗎？如果天橋又再全部蓋起來會不會比較好一點？」，也說天橋是提供行人過馬路的另一種選擇方式，「保護行人，也不會造成交通困擾」，認為一舉兩得。

對此，有網友回應天橋被拆除的可能原因，包括「年久失修加上使用者非常少」、「就算有天橋，使用人數真的很少」、「台灣人連幾步路都要騎車，過個馬路上下3層樓梯沒幾個願意走，拆了剛好」、「越進步的地方，對弱勢族群越友善，蓋天橋你要嬰兒車、輪椅族、老年人怎麼過？」、「因為天橋一天下來根本沒什麼人在走，如果有斑馬線，九成以上的人還是會選擇走斑馬線，天橋是舊時代產物了，現代人太懶」。

除了天橋，也有網友發現地下道這項建設也越來越少，「行人懶得爬上爬下，所以天橋、地下道都荒廢了」、「以前還有地下道喔！濕又充滿尿味的地方，現在大部分都填掉了，還有一堆強力膠的包裝⋯」、「人不願意走，地下道也是一樣的情形被拆除，所以蓋（天橋）回去沒用」。

另外還有人說大約三十幾年前，十字路口有欄杆，鐵路也還沒地下化，「（行人）不能直接橫跨馬路，所以有天橋跟地下道，而且早年的地下道跟天橋上面有很多攤商。時代改變，沒人走了就拆了，以前可是很多人走」。

關於天橋拆除的議題，以世貿人行天橋為例，北市新工處在去（2022）年7月15日開始進行天橋拆除作業，理由是考量到高齡長者、身障人士、採買或推嬰兒車市民通行天橋時使用樓梯的不便性，以及天橋樓梯及橋柱也額外占用行人通行空間，除了減少通行寬度外，也容易產生視線死角引發交通意外。當時曾引發很多攝影玩家反彈，認為該座天橋的意義不只是單純讓人過馬路而已，也具備休憩和拍攝101景色的功能，希望北市府可以「刀下留橋」，不過後來已全部拆除完畢。