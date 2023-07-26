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澎湖冰店耍噱頭！故意口齒不清引發話題 網笑：太多人咬過我不敢

聯合新聞網／ 綜合報導
一家冰棒專賣店的店門口，掛著一串鑲有鈴噹的白色牌子。 圖擷自臉書
一家冰棒專賣店的店門口，掛著一串鑲有鈴噹的白色牌子。 圖擷自臉書

夏日天氣炎熱，民眾喜歡吃冰消暑。日前有一名網發文分享，看見一家冰棒專賣店前面掛著一個有趣的告示牌，引發網友們熱議，有人直呼「怕牙齒受不了」。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「牙齒要夠強壯才有辦法吃冰對吧？」，照片中可見一家冰棒專賣店的店門口，掛著一串鑲有鈴噹的白色牌子，上頭寫著「買冰請『咬』我」令人莞爾！

照片曝光後，引來網友熱議，紛紛表示「太多人咬過我不敢」、「測試敏感性牙齒的嗎？」、「這家店能開到現在，代表能咬的真的不少」、「吊牌完整，看來沒什麼生意」、「其實我以為是要咬鈴鐺」、「可能冰棒很硬，先小試一下牙齒」、「可能老闆喜歡咬不喜歡搖」、「難怪！每次我老婆說要買冰，我說不行，我老婆就會說『你咬我啊』」。

有網友直白回應「我敢說，老闆字寫錯ㄧ定是要引起製造些噱頭，引發話題，咬也就算了，能吃進去才是高手」、「請問這店家在哪？冰棒看起來頗好吃」，果然釣出老闆回覆「我們是澎湖縣西嶼鄉漁翁島小池角美食坊」。

冰棒 澎湖縣

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