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強迫症？綿延百公尺「綠島機車連」場面壯觀 網直呼：好療癒

聯合新聞網／ 綜合報導
綠島馬路邊，一整列排列整齊的摩托車，綿延好幾百公尺。 圖擷自臉書
綠島馬路邊，一整列排列整齊的摩托車，綿延好幾百公尺。 圖擷自臉書

綠島不大，島上居民幾乎都以機車代步，旅客到綠島騎機車的話只要1小時就可以環島一周。日前有一名網友發文表示，去綠島遊玩看到「另類綠島的特有風景」，引發網友共鳴。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「綠島有強迫症的機車業者」，照片中可見在綠島的馬路邊，有一整列排列整齊的摩托車，綿延好幾百公尺，場面壯觀。

照片一出，迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感，「好療癒的畫面」、「向右看…齊」、「好啊！整齊劃一我喜歡」、「一整個舒服！」、「做生意就要這樣才大器」、「蘭嶼的機車也是放很整齊」、「讚！不只排列整齊，連汽油抽到都只剩下足夠你到加油站而已，而且還每一台都一樣」。

不過有不少網友看完，開玩笑地說「現在通過閱兵司令台的是…綠島機車連」、「如果車牌能按照號碼排，就完美了」、「沒有按照車牌順序，扣分」、「椅墊沒有打開，不合格」、「第九台要再往後移動7公分，第十一台往後5公分，還有第三台的胎壓太高要漏個3psi」，有網友終於忍不住回應「不要再說了，這…這真的是強迫症」。

也有網友PO影片證實「本人7月初去的，這可不是P圖的呦」、「還以為是日本，有加分」、「旅客們來到綠島，通常都會租摩托車代步，排列整齊的摩托車以及四處可見的摩托車，幾乎也成了綠島的一大特色」。

綠島 摩托車

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