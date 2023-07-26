小罐麵筋竟比大罐貴！他傻眼哪種行銷概念 過來人解：錨定效應

清粥小菜是台灣人的消夜必吃美食，在各大消夜排行評比中榜上有名，不過也有許多人會在家自己煮清粥配小菜，簡單解決一餐。日前便有一名網友出門購買小菜，卻發現店家標價十分詭異，讓他直呼「這是到底什麼行銷概念啊？」

正常來說，大、小包裝的產品，價錢便是以量定價，大容量比小容量貴，不過原PO卻發現這家店的小容量產品比大容量產品還貴。他在FB社團「路上觀察學院」發文，表示自己去買麵筋，看到店家將小罐麵筋以特價牌標價27元，大罐麵筋則是以原價25元售出，讓他疑惑這不是在逼小麵筋被放到過期嗎？且原PO也表示這不是第一次看到，該店家已經以此方式銷售許久了。

許多常購買的老顧客解釋，「如果是青葉，我都買特級麵筋，雖然貴1、2塊錢，但是麵筋實際上多25%，大罐的1/3都在裝湯汁，比較適合要很多湯汁攪飯的」、「大的湯汁多，小的湯少」、「我沒記錯的話大罐的確比較便宜，裡面湯多，小罐裝得扎實」、「小的密度高、放很多；大的空隙大、量少」。

不過也有許多網友認為是店家的行銷手法，「小麵筋是幌子，大麵筋才是要賣的商品」、「行銷策略」、「所以這段時間大麵筋會一直缺貨啊」、「吸引你買大的」、「行銷策略的一種，目的是想你覺得大罐很平宜繼而多買一些」、「逆向行銷！瘋買大麵筋，即期品其實是大麵筋」、「然後你就會乖乖去買大的」、「沒什麼，就只是行銷上常用的錨定效應」。

網友所說的行銷中的「錨定效應」，意思是人會以先得到的資訊作為判斷的標準而影響日後的判斷力，也就是先入為主。商家將小罐麵筋設定在特價27元，大罐原價25元，即使是2元之差，消費者依舊會覺得比大罐的貴，買大罐比較划算，進而多選擇購買大罐麵筋。