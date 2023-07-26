台灣也有限制級巷口，未滿十八歲不得騎乘？ 他路過看見「H曼」

台灣道路也有「老司機專用道」嗎？台灣地狹人稠，不少巷弄會車路段又窄小，因此常會見到地面上塗標「慢」字，提醒駕駛人經過這些路口放慢速度，降低事故發生率。不過有網友卻發現，一處柏油路上有個「Ｈ曼」字樣並po照上傳至「路上觀察學院」引發大批老司機歪樓朝聖。

po文的網友還寫道，對面的路也有個「慢」字，但字樣是正確的，不過有其他人留言說有可能施工的人員不是台灣人，「外籍勞工噴字的」。還有人笑說，「這個字成功讓你慢下來了」、「不僅慢還停下來」、「這個字我怎麼沒學過？」、「老司機專用道。」

「很(Hen)慢的意思！要更慢一點」、「以前看很多H漫」、「 他的國字是體育老師教的」，也有網友問「這誰驗收的？」有人則回「臺灣社會大學H漫研究社」。

其他人則認為這條路可能要年滿18歲才可以通過，所以才寫這字樣，也有人表示自己考到駕照後要馬上來騎這條。「H漫才對，少了個水部」、「工人在工作時偷看，所以才會弄錯字」，不過也有人稱讚說鏡像不鏡像，要倒轉不倒轉，寫相反也不是，「但你卻能知道它是什麼字，這就是中文的奧妙。」