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5歲兒蹦跳摸恐龍遭制止！醫生娘發動公審失敗關臉書 陳沂：她過去疑做八大、賣假貨

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽日前光顧花蓮一家知名餐廳，5歲兒在店內蹦跳、摸塑膠小恐龍和試圖開冰箱遭老闆制止，讓她覺得店家對小孩不友善。 示意圖／ingimage
一名媽媽日前光顧花蓮一家知名餐廳，5歲兒在店內蹦跳、摸塑膠小恐龍和試圖開冰箱遭老闆制止，讓她覺得店家對小孩不友善。 示意圖／ingimage

一名媽媽日前光顧花蓮一家知名餐廳，期間因同行的5歲兒子過於「活潑」，除了動手摸放在櫃台上的塑膠小恐龍，也到階梯跳上跳下，並且試圖打開冰箱。數度遭老闆制止行為後，該名媽媽相當不滿，甚至在私人臉書公審店家。網紅陳沂指出，該名媽媽過去疑似做過八大行業和賣假貨的事被起底，因此將臉書關閉。

陳沂26日在臉書寫道，該名媽媽是一個醫生娘，當店家制止小孩的行為並要媽媽出手管教一下時，該名醫生娘竟拿出手機把爭執的過程錄影下來，說自己沒時間看店裡的「消費規定」，並諷刺的一條條唸出。事後醫生娘發動親友給店家刷負評，還放上自己臉書公審，結果輿論一面倒的都在罵醫生娘，說不會教小孩還敢公審店家。

陳沂表示，自己的家庭採取極度自由的放任主義，親妹的小孩相當調皮搗蛋不守規矩，因為知道小孩不受控，所以都盡可能避免去會造成別人麻煩的地方。陳沂說自己很尊重每個人的教育方式，不過醫生娘會被炎上，是因為她的小孩造成別人的困擾，但身為母親的她不但不道歉，還公審店家灌負評，甚至後來還發文說自己被網路霸凌，放話要告酸民，「我就很有意見了」。

陳沂表示，「今天妳做錯事被炎上，那不叫霸凌，那叫自作自受」，且如果真有找律師，「他有跟妳說發存證信函只是恐嚇信的概念嗎？要告就直接告」。陳沂分析，律師發一封存證信函要6到8千，提告一個人一個審級要5到6萬，醫生娘是否有想過要發幾封信、要告幾個人？「講這種話就是沒有法律常識又愛裝懂嚇唬人」。

陳沂直言，醫生娘搞不懂自己錯在哪，一步錯步步錯，小孩造成店家困擾，好好道歉很難嗎？陳沂也加碼爆料，醫生娘雖然很嗆，但現在個人臉書已經關版，「據說是她過去疑似做八大和疑似賣假貨的事被起底，怕被起更多才關」。因此奉勸大家在這個網路時代，如果有什麼不想被人知道的過去，還是要活得低調點。

陳沂

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