台灣人旅日消費384億奪冠！ 他分析數據看「住宿費」驚：領先全球

日本觀光廳上週公告今年4~6月的訪日觀光客調查，其中「台灣人消費名列全球第一」。對此，「研究生．日本大特搜」研究數據是如何算出的，更發現台灣人找CP值高的飯店能力也是全球第一。

Podcast「日本大特搜」主持人Keith在臉書發文，日本觀光廳公告今年4-6月的訪日觀光客調查，其中最受大家矚目的就是「台灣人消費1739億日圓（約384億台幣），名列全球第一」，這數字引起他的好奇，於是分析出2點這數據是如何算出來的，這三個月，台灣的旅客有98.4萬人，僅次於韓國的151.7萬人，再來是台灣人平均住宿為6晚，僅多於韓國的3.5晚，所以台灣還是比韓國多的，他也發現，台灣人不只在日本消費領先全球，更厲害的是，平均每晚在日住宿僅花「不到1800元」，找CP值高的飯店能力也是全球第一。

Keith看了調查裡的圖表，這張表把「以觀光為目的的旅客,每人每晚的支出」計算出來，認為這張圖相當有意思，「總金額」的部分，除了中國旅客外，大家消費的金額都不會差太多，但細項差很多；「整理消費」台灣人每晚平均消費大約7000元，也就是說六天五夜的話會是35000元；「台灣人超會省住宿費用」，台灣人每晚住宿的平均支出大約是1800元，兩人一間大概是3600元，他不禁直呼，「超級厲害！真的是領先全球」，美國人可以花每晚3000元，2人一間的話是6000元。

Keith認為，對台灣觀光客來說，因為資訊很多，大家很常去玩，所以特別會找便宜又好的飯店；「大家吃的都差不多」，基本上大家花在吃的費用上面來說，相差不大，韓國人稍微愛吃了一點，美國人則是超微吃得便宜了一點；「娛樂／服務類韓國最會」應該是指像迪士尼樂園、演唱會、觀光景點門票等，韓國在這個類別的消費最高，台灣人在裡面只略高於全球的平均值；「台灣人買東西是美國人的兩倍以上」，基本上買最多的是中國旅客，每人每晚4500元左右，美國觀光客買很少，他認為跟平均天數有關，他們一待就是11天，能扛回去的行李箱大小也沒台灣人大多少，按照比例來說，其實還蠻合理的，台灣人大約是2700元，也就是六天五夜的旅行，平均預算是13500元。

網友紛紛表示，「住宿天數不高，只是因為假比別的國家少」、「所以去日本玩比在台灣玩划算多了！」、「因為臺灣進口東西貴，買越多越劃算XD」、「台幣3600約等同日幣一萬五六已經可以在中央/山手/大江戶沿線附近訂到商務旅館16平米雙人房，反正白天也是外面趴趴走房間不用太大…」、「我觀察旅遊社團，覺得台灣人很會找cp值高的飯店，也很多人願意分享這些東西，所以我日本人也常常參考台灣人的分享再訂飯店」、「旅行最快樂的部份不就是熬夜刷訂房網站嗎？（本末倒置）」、「不是愛買而是某些同樣的東西台灣賣的就是比較貴啊！」。