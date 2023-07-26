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行人馬路過不完「站分隔島上」！汽車綠燈直行慘收6000元罰單 網怒：紅綠燈乾脆拆掉

聯合新聞網／ 綜合報導
行人庇護島可以有效降低行人被轉彎車輛撞擊的風險，圖為台北市和平西路西園路口的行人庇護島。示意圖／報系資料照
行人庇護島可以有效降低行人被轉彎車輛撞擊的風險，圖為台北市和平西路西園路口的行人庇護島。示意圖／報系資料照

為洗刷「行人地獄」汙名，交通部修法推動行人路權，但新法上路後仍引起不少爭議。近日一名網友就轉發一張「未禮讓行人」的交通罰單，但仔細看卻發現汽車駕駛明明依綠燈通行，卻因「行人站在分隔島上」而遭到開罰，讓許多網友看了都質疑警方開罰太超過。

這名網友透過臉書社團「爆怨公社發文轉貼在LINE社群看到的一張交通罰單，罰單內容可見台南有一名駕駛行經南門路與健康路口時，因「汽車行經行人穿越道還有行人穿越時，不暫停讓行人通過」事由遭舉發開單，罰鍰6,000元。

罰單附上違規時的事發照片，紅色轎車依綠燈號誌往前行駛，當時卻有位民眾疑似尚未過完馬路，行人號誌就轉變成紅燈，他便停駐在分隔島上等待，未料紅色轎車駕駛依綠燈指示前進卻慘遭開罰。

一名行人（紅圈處）站在分隔島上等待，紅色汽車駕駛依綠燈直行卻慘收6000元罰單。圖／取自爆怨公社
一名行人（紅圈處）站在分隔島上等待，紅色汽車駕駛依綠燈直行卻慘收6000元罰單。圖／取自爆怨公社

一名行人站在分隔島上等待，紅色汽車駕駛依綠燈直行卻慘收6000元罰單。圖／取自爆怨公社
一名行人站在分隔島上等待，紅色汽車駕駛依綠燈直行卻慘收6000元罰單。圖／取自爆怨公社

原PO看了都忍不住替這名駕駛抱不平，怒斥「現在連行人在分隔島等紅燈穿越馬路都要讓了……，看來這意思就是要所有車停下來等追撞，或者叫行人闖紅燈出去被撞死了」。

貼文曝光後，許多網友都相當傻眼，直呼「普發才6,000元，一張（罰單）就回補了 」、「以後遇到這種的就停下狂按喇叭了，叫他快過」、「這樣的意思是只要分隔島有人，內線車道就禁行車輛？那要紅綠燈真的沒用！」、「全國的斑馬線紅綠燈都可以拆了吧，什麼燈行人都能過都要讓，幹嘛浪費錢維護這些？」、「行人想怎麼走就怎麼走啊～現在有行人踏上斑馬線就無敵的帝王條款」。

也有網友認為駕駛被開這張罰單相當不合理，建議汽車駕駛一定要去申訴，「這應該可以申訴吧？明顯路人在停等紅燈所以車子通行，不然車子要怎麼開？停在路口讓路人先闖紅燈？如果這樣算是未禮讓，那那段時間通過該路口的車子全都違規啦」。

對此，台南市交通警察大隊接受《三立新聞網》採訪回應該罰單為科技執法誤判，已修正並優化科技執法系統判讀規則，另會主動行文交通事件裁決中心撤銷。

爆怨公社 行人地獄 罰單 科技執法

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