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國小數學好難…家長崩潰求「比賽跳繩」算式 網見題目笑：這是考國文吧
考試要有好成績，家長都會再三的提醒孩子要仔細讀題。日前有一名家長發文崩潰求解國小的數學題，該如何寫出算式？網友們仔細一看，紛紛質疑「這題應該是在考國文，不是數學」。
有一名家長在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張照片並發文表示「求算式」，從照片中可見一張國小數學考卷，其中第五大題的第二小題寫著「小崴和阿浚比賽跳繩，小崴跳了25下，比阿浚少跳16下，小崴跳了幾下？還問算式何解？答案：(？)下」。
照片PO出後在網路上引起熱烈迴響，網友紛紛留言「小威不是跳25下嗎？」、「25下，這送分題啊」、「25+16=41，41-16=25，要算式，沒毛病啊」、「硬要寫算式只能這樣，雖然小威就是跳25」、「考的是閱讀理解」、「小崴=小崴，25=25，小崴跳了25下」、「根本不用算，答案就在題目裡面了，這是考你中文並不是數學，最難的地方是，如何寫出算式？」
還惹來不少網友譏笑調侃「腦筋急轉彎嗎？體育老師教數學的結果？」、「請校長，別讓中文老師出數學」、「這題應該是在考國文，不是數學」、「這叫答案就在題目中嗎？」、「這樣還要算？脫褲子放屁捏」、「原來數學老師的中文老師在哭泣了」，也有網友緩頰「很單純的陷阱題而已」。
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