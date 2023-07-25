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摸恐龍、開冰箱…5歲兒三度遭斥 媽媽怒「年輕老闆不友善」反挨轟

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽到花蓮一家麵食館外帶餐點，5歲兒屢遭老闆制止行為，讓她覺得店家對小孩不友善。 圖／Ingimage
一名媽媽到花蓮一家麵食館外帶餐點，5歲兒屢遭老闆制止行為，讓她覺得店家對小孩不友善。 圖／Ingimage

一名媽媽日前到花蓮一間餐館打算買晚餐，同行的5歲兒子因過於「活潑」，數度遭老闆制止行為，讓媽媽相當不滿，認為店家對小孩不友善，也未替媽媽的立場著想，因此在臉書上發文控訴，號召姊妹為她出氣。結果這篇貼文引來大批網友「朝聖」，反遭一面倒砲轟她是「恐龍家長」。

「好不容易的假期被一家不知道賣什麼的年輕老闆給毀了！」這名媽媽網友在臉書痛批花蓮一家麵食餐館。她發文提到，日前開了7小時的車到花蓮後，查到一家Google評價還不錯的店，打算把晚餐買回飯店休息，卻沒想到店家「對孩子非常不友善」。

她表示自己正在研究菜單時，5歲大的兒子接連被老闆訓斥，先是兒子動手摸了放在櫃台上的塑膠小恐龍，被老闆用不和善的語氣說「弟弟不要拿」；兒子轉而到旁邊的2層階梯跳上跳下，又被老闆說「弟弟不可以跳」；後來兒子失落的走到門口，看到有台冰箱準備打開時，老闆再度大聲喝斥「弟弟那個不要碰！」，接著要求她「管一下妳的小孩」，還叫她詳讀店規。

這位媽媽生氣的說，她不過是來外帶，看菜單都來不及，哪有時間讀店規，「我不奢望你站在媽媽立場想，我們只想你別再造成媽媽壓力跟怒斥我的小孩！」她認為兒子並未打破東西或大吵大鬧，純粹只是老闆不喜歡小孩，並諷刺的建議店規應該加入一條「嚴禁寵物跟小孩進入」。

她為宣洩不滿，甚至用手機錄影，假裝正在直播，並將影片上傳到自己的臉書公審店家，還號召好姊妹們聲援她的Google評論，怒氣沖沖的說：「店是你的你可以教育客人，但碰我的孩子就是不行！」

然而網友們並不認同這位媽媽的行徑，直批她根本是「恐龍家長」，反而一面倒支持店家，「你的孩子亂碰別人東西完全不尊重人，難道別人不能制止嗎？」、「別人都幫你警告小孩兩次了，身為家長還不好好管，還需要人提醒？」、「第一次拿恐龍您就該管好您的孩子了，如果沒辦法管的話您也可以先帶孩子上車再慢慢專心點餐」、「如果小孩出意外了，是不是怪老闆沒說」、「小孩搗蛋時就該制止孩子了，還點什麼餐，人家本來就沒義務接受你家孩子調皮」。也有網友直接在店家的臉書粉專送暖，「老闆加油！無理取鬧的客人根本就不是客人，是來找麻煩的無禮的不用接待」。

當事人在臉書上控訴年輕老闆不友善，反遭網友批評。 圖擷自當事人臉書
當事人在臉書上控訴年輕老闆不友善，反遭網友批評。 圖擷自當事人臉書

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