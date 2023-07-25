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傻眼！特斯拉車主自費充電竟遭拔充電槍 網驚：偷電狂魔出現了

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名網友表示，自己的車子有乖乖付費，卻遭到左邊未付費的車主，直接拔走充電槍。 圖擷自臉書
有一名網友表示，自己的車子有乖乖付費，卻遭到左邊未付費的車主，直接拔走充電槍。 圖擷自臉書

台中原本公有停車場電動車充電、停車均免費，但後來出現長期佔用的情況，因此台中公有停車場充電樁7月起開始收費。日前有一名網友發文抱怨，他的車子自費停在充電格充電，結果遭拔充電槍，引發網友熱議。

有一名台中網友在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」上發文表示「我付費，你充電，這算不算竊盜行為？」，他表示日前將車子自費停在充電格充電，竟然還會被拔充電槍！他表示停在右邊停車格內的白色特斯拉是他的車子，有乖乖付費，卻遭到左邊未付費的白色特斯拉車主，直接拔走充電槍，令他傻眼！

原PO表示，他覺得這件事情需要被更多人關注，才能減少偷電或者延長充電的惡習，也希望大家都能支持使用者付費，充電車格收費是好事，可以避免非油車霸佔，支持增加更多共有充電樁，支持刷卡、過卡過電、防止偷電。原PO提醒，偷電是屬於竊盜行為，觸犯刑法320條、第323條竊盜、刑法339條第2項詐欺得利行為，所以不要因小失大，使用者付費是理所當然的事。他時同還表示，謝謝大家對這件事情的關注，春安派出所副所長已主動介入調查，敬待後續處理。

貼文曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言，「這時代，開車還要偷東西，蠻好笑的」、「沒錢充電，口憐，告死牠」、「竊盜無誤」、「買得起車付不起充電費」、「真正漏氣，謝系謝政」、「很多開電車的駕駛，計較1塊2塊電費的與付不起電費的一堆」、「可憐沒錢付電費就不要開特斯拉，有夠丟臉」、「特斯拉充電不是有連網嗎？應該知道是哪輛車偷充的電吧？」、「偷電狂魔出現了」、「原來還可以這樣操作，真的傻眼無極限！」、「連電費都捨不得付為什麼要開電車」、「讚，支持檢舉，支持裁罰」。

特斯拉 偷電 充電槍 竊盜

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