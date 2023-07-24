太假掰？他見日本工地「這1幕」超吃驚 網嘆：難怪台灣市容糟糕

台灣不少施工現場的鷹架都會鋪上一層藍色或綠色的布簾，以防泥水或粉塵逸散，造成民眾困擾。然而，近日就有一名網友發現，日本為維護市容，連工地的防塵網都特別鋪上印有浮世繪風格的圖畫，讓他忍不住驚呼「也太假掰了吧」，引來大批網友熱烈討論。

該名網友在PTT八卦版PO文表示，在日本看到一棟外觀奇特的建築物，沒想到走近一看發現，原來是鷹架外面蓋上一層印有浮世繪風格圖畫的布簾，讓他不禁直呼「厲害了我的國，偽裝的很好欸，有沒有鷹架也可以這麼假掰的八卦？」

貼文一出，立刻掀起網友熱議，紛紛留言「超用心，反觀鬼島只會掉東西下來」、「上面還有畫，這公共藝術吧」、「就算只專注在表面工夫的日本，還是贏爛你台灣所謂的專業認真施工1000倍」、「台灣工安這麼隨便，結果房價有比較便宜嗎？」、「難怪台灣的市容會這麼糟糕」、「和日本廠商配合過的經驗，他們很守規矩」。