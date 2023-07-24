輔大陳若儀2.0？她第一次去日本玩慘被男友放生 網聽奇葩吵架過程笑了：原地分手吧

輔大陳若儀2.0出現了？一名女網友抱怨和男友到日本5天4夜浪漫旅行，男友行前承諾只要負擔自己想買的東西和吃飯就好，其他部分他會全部負擔，但最後卻因為「代購15台吹風機」遭男友放生，讓她氣憤地發文痛訴。

原PO透過臉書社團「日本旅遊公社」匿名發文，她表示第一次去日本旅遊就是和男友一起規劃的5天4夜浪漫之旅，男友同意負擔旅行中的所有費用，原PO只需負擔自己想買的東西和吃飯的錢就好，但最後卻演變成「對人性的失望，甚至對他非常生氣，氣到想跟他分手」。

原PO人生第一次到日本旅遊，行前聽聞日本家電很值得購買，尤其最暢銷的商品就是吹風機，「所以我就想給我家裡人都帶1支回去，再加上朋友聽到我要去日本玩，我也主動說會幫她們代購1支吹風機回來，加起來也不過也才15支吹風機」，未料男友聽了卻開始對她吼叫，要她選擇去吃飯還是買吹風機，最後她選擇去買吹風機，「畢竟我都答應家人跟朋友了，要是我沒買一定很丟臉」。

原PO到商場買家電的路上恰巧看見超級大顆的香甜水蜜桃和葡萄，便又買了10顆水蜜桃和2串葡萄回家和家人分享，未料買吹風機要結帳時錢不夠支付，還有9支吹風機無法結帳，她轉向男友求救，但男友完全沒有想幫忙出錢的意思。

原PO希望男友可以當作送禮的方式，送9支吹風機給原PO家人，「畢竟我家裡人平常也很照顧他，送幾支吹風機真的還好吧？況且比起買食物回去送我家人吃，吹風機才更實用吧？」未料對方聽到原PO的話當場走人，原PO傻愣在原地，直言「那瞬間我感到很心寒，我家人對他那麼好，他怎麼那麼不懂孝順？」

後來原PO追上男友，表示若不想花錢買來送禮，那9支吹風機的錢就當作跟他借的，回台灣再還他，這時男友卻向店員借紙筆「怕我之後不還她，要我寫欠條」。事後，原PO又因為回飯店整理行李時想要把吹風機和水果放到男友的行李箱把氣氛鬧僵，便想要幫男友泡泡麵主動和好，但卻被無視，「真沒看過一個男生那麼小氣又小心眼然後還不大方的」。

貼文一出引來許多網友朝聖，不少人留言「出國是找快樂，跟您是找氣受…直接在日本分手比較快」、「第一天就買到旅費花光了？」、「我覺得妳蠻有事的，妳是去代購的嗎？」、「該不會又是Kelly a？」

更多人質疑既然都做好出國旅遊的行前功課，為何又會買水果、帶一堆電器帶回台？原PO再度現身回應，表示行前功課只有旅遊美食相關，根本不知道有那麼多規定，「現在大家都說不能帶水果回來，我知道了，我明天就會去找商家把水蜜桃退掉，至於吹風機我是不會退的，因為我已經答應朋友跟家人了，我丟不起臉，不管怎麼樣我都會把吹風機帶回台灣」，甚至直言就算要繳稅也沒關係，「錢不夠我先叫男友幫我出就好，反正有寫欠條給他，到時一起算就好」。