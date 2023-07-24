快訊

到處都蓋軌道 中央補助像在懲罰地方政府？

吃不到了！全台第6名炒飯 「艋舺阿龍炒飯」老闆曝近況

網傳恐嚇訂單！提供運費及槍枝要外送員到立委林淑芬服務處開槍 男致電稱惡作劇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本街道超乾淨？他嘆「台灣差很遠」網揭暗黑內幕：這區也髒得要命

聯合新聞網／ 綜合報導
網友驚訝日本除了街道外，商店街遮雨棚、菜市場地板都很乾淨。 圖／canva
網友驚訝日本除了街道外，商店街遮雨棚、菜市場地板都很乾淨。 圖／canva

大家對日本的印象，都是好玩，街道很乾淨。有網友指出，日本不管是街道或是商店街的遮雨棚，都保持得很乾淨，反觀台灣感覺就會髒髒的，此文一出馬上引起熱議，有內行網友表示，因為他們砸一堆錢跟時間在維護，就靠人清晨打掃，其實晚上商業區也很髒。

一名網友在PTT以「為什麼日本人可以保持環境很乾淨」發文，他表示之前去日本玩的時候，覺得日本的街道很乾淨，不管是菜市場地板，還是商店街的遮雨棚，都保持得很乾淨，讓人走起來很舒服，甚至看到有人在擦「食用油的方形油桶」，反觀台灣，大概就繼續讓它髒髒的，好奇「台灣是不是差人家很遠啊？」

此文一出也引起網友熱議，不少人留言表示，「台灣人便宜行事，各個層面都是」、「日本餐飲店沒客人時都一直在做清潔，台灣餐飲店都在看電視滑手機」、「誇張的是工程車和工地帽也都超乾淨」、「之前夜市被要求乾淨，還被攤商集體抗議」、「台灣就沒那種傳統，青菜(隨便)就好」。

不過也有人指出日本的乾凈內幕，「因為他們砸一堆錢跟時間在維護」、「就靠人清晨打掃，晚上商業區髒得要死」、「那些清潔行為，都是之前繳的稅裡面，有花錢去請人清潔維護的，似乎不太符合台灣人的天性...」、「你是不是只去外國觀光客會去的景點？外國觀光客少的地方街道也沒多乾淨，廁所舊又髒臭、道路斑馬線都脫漆」。

日本

延伸閱讀

赴日本爆買「色色玩具」！妹子過海關遇1狀況超崩潰：社死在機場裡

不流行了？他見台灣人穿搭「1習慣」超納悶 網搖頭：早就沒人用了

日本冷氣室外機不掛牆！他見1景象驚呆 網酸：台灣拿來蓋違建

白天也亮著！他見「鄰居連7天沒關燈」嚇傻 過來人曝原因：要準備白包了

相關新聞

日本街道超乾淨？他嘆「台灣差很遠」網揭暗黑內幕：這區也髒得要命

大家對日本的印象，都是好玩，街道很乾淨。有網友指出，日本不管是街道或是商店街的遮雨棚，都保持得很乾淨，反觀台灣感覺就會髒髒的，此文一出馬上引起熱議，有內行網友表示，因為他們砸一堆錢跟時間在維護，就靠人清晨打掃，其實晚上商業區也很髒。

衣服裡面多一個「小圈圈掛繩」做什麼用？內行曝真實用途：不是拿來掛衣架

不少人都遇過衣服穿反的尷尬情況，這對視障朋友而言更是難度更大的問題，一名網友就發現衣服其實有一項設計小巧思能幫助視障朋友「一摸秒知」、辨識一副正反面的功能。

白天也亮著！他見「鄰居連7天沒關燈」嚇傻 過來人曝原因：要準備白包了

通常如果人白天不在家裡，都會關燈才出門，避免浪費電，導致電費變貴。但是有一名網友近日發現，附近的鄰居已經「連續七天沒關燈了」，讓他覺得有點不對勁，問大家是否有需要留意的地方，文章曝光後，不少人也推測背後原因，有人指出，可能是鄰居家中在辦喪事，所以燈要全亮著。

不流行了？他見台灣人穿搭「1習慣」超納悶 網搖頭：早就沒人用了

流行穿搭或單品總是會隨著時代的不同而有所改變。近日就有一名男網友發文表示，發現現在的年輕人穿牛仔褲或工作褲，似乎都不...

日本冷氣室外機不掛牆！他見1景象驚呆 網酸：台灣拿來蓋違建

夏日炎炎，近來冷氣換新需求大增，日前新北板橋一處大樓，就因工人裝修冷氣過程中不慎，室外機從高處掉落，不幸砸中一名女大生致死...

夏天熱又癢！人妻不穿內衣出門倒垃圾 被阿伯盯著看超無奈

夏天對許多女孩子來說是個痛苦的季節，不穿內衣不敢出門，但穿了又怕悶熱。一名女網友表示昨天（22日）晚上出門倒垃圾，但因為穿著老公寬鬆的T恤，所以裡面沒有穿內衣，沒想到卻被一位阿伯盯著看，讓她很不自在。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦