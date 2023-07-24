白天也亮著！他見「鄰居連7天沒關燈」嚇傻 過來人曝原因：要準備白包了

通常如果人白天不在家裡，都會關燈才出門，避免浪費電，導致電費變貴。但是有一名網友近日發現，附近的鄰居已經「連續七天沒關燈了」，讓他覺得有點不對勁，問大家是否有需要留意的地方，文章曝光後，不少人也推測背後原因，有人指出，可能是鄰居家中在辦喪事，所以燈要全亮著。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」發文說，最近發現鄰居家裡的燈連續七天都沒關，包含白天也一樣，不知道對方這樣做有什麼意思，也好奇「有什麼需要留意的嗎？」

此文一出不少網友也紛紛推測背後原因，「防小偷」、「出國去了啦⋯防小偷所以開燈」、「我出國也會這樣做，因為家裡沒人，外面還要留鞋子，看起來裡面有人，要不然很容易被小偷看顧的」、「可能在養植物！別想太多」、「我家客廳燈也沒在關的呀」、「我家對面鄰居一兩個月沒關燈，人家搬去台北偶爾才回來，開燈是為了營造有人在家的假象怕遭小偷覬覦」。

也有人指出是鄰居家正在辦喪事，「等你家長輩壽終正寢那天，你就會知道答案了」、「家有人過世吧，燈要全亮」、「可能家裡有人往生，所以燈都打亮直到喪禮圓滿」、「可能家裡在辦喪事吧，如果都沒人進出才需要注意」、「可能要準備白包了」、「這可能是喪事的習俗之一，擔心過世的人回家找不到房間」、「連車庫、陽台都開燈，那就是家裡有喪事了」。