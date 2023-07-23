快訊

南投暴雨交流道淹成「黃河」！賓士車硬闖直接拋錨 連帶2童受困

靠台恐成強颱！杜蘇芮颱風變強增胖 周三起3地區影響最劇烈

杜蘇芮颱風進逼有機會放颱風假？ 張善政：基北北桃會及時做出決策

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本冷氣室外機不掛牆！他見1景象驚呆 網酸：台灣拿來蓋違建

聯合新聞網／ 綜合報導
網友指出，日本無論是透天又或是小公寓，冷氣室外機多放在地上。圖／翻攝自YouTube頻道「11區小豪的故事」
網友指出，日本無論是透天又或是小公寓，冷氣室外機多放在地上。圖／翻攝自YouTube頻道「11區小豪的故事

夏日炎炎，近來冷氣換新需求大增，日前新北板橋一處大樓，就因工人裝修冷氣過程中不慎，室外機從高處掉落，不幸砸中一名女大生致死。不過，一名網友在PTT分享「日本冷氣室外機就直接放地上？」一文，只見日本房屋整排室外機皆放在庭院、陽台地上，與台灣截然不同的景象，掀起討論。

原PO表示，近日看一名中國大陸YouTuber介紹日本生活，指出日本無論是透天或是小公寓，冷氣室外機多放在地上，相較之下，台灣應該沒人會這樣裝，讓他不禁好奇「難道這種工法是冷氣師傅偷懶嗎？」對此，也引來網友曬出圖佐證，就連日本大樓的冷氣室外機，也都是如此安裝。

網友曬出圖佐證，就連日本的大樓，都不見冷氣室外機懸掛外牆的景象。圖／翻攝自PTT八卦板
網友曬出圖佐證，就連日本的大樓，都不見冷氣室外機懸掛外牆的景象。圖／翻攝自PTT八卦板

貼文一出，網友們紛紛大酸，「室外機本來就是設計放地板的，是因為台灣很多房子都沒設計陽台才會用掛的」、「台灣有這地當然是出租車位，或是三角錐花盆佔地啊」、「這空間，台灣人會拿來蓋違建」、「放室外機的地方台灣人可以再隔一間房，幹嘛學日本人浪費空間？」、「人家沒有流浪狗大小便」、「人車都快沒地方走了，還放冷氣機？」、「你一樓放地上，看里長會怎麼靠北你」。

不過，也有人點出台灣和日本的不同，「學日本？你淹一次水就知道了，哈哈哈」、「日本大樓和公寓坪數似乎普遍比台灣大不少」、「他們有規定的空間放」、「別傻了，台灣冷媒管收費超貴，牽到一樓都快超過冷氣的錢了」。

另外，網友指出，其實台灣現行新建案，已有規劃放冷氣室外機的空間，「台灣也是放陽台啊，但是有很多老建築一開始規劃就沒有那個空間，屋主又不想減少自己的空間，就會掛牆外」、「現在新建案也是規劃放陽台地上，安全」、「新大樓你沒放在特定位置，被檢舉環保局會開罰的，不是只有日本放地上，台灣是老大樓太多，當初根本沒有預留你放室外機的空間」。

日本 冷氣 台灣人 違建 PTT

相關新聞

日本冷氣室外機不掛牆！他見1景象驚呆 網酸：台灣拿來蓋違建

夏日炎炎，近來冷氣換新需求大增，日前新北板橋一處大樓，就因工人裝修冷氣過程中不慎，室外機從高處掉落，不幸砸中一名女大生致死...

夏天熱又癢！人妻不穿內衣出門倒垃圾 被阿伯盯著看超無奈

夏天對許多女孩子來說是個痛苦的季節，不穿內衣不敢出門，但穿了又怕悶熱。一名女網友表示昨天（22日）晚上出門倒垃圾，但因為穿著老公寬鬆的T恤，所以裡面沒有穿內衣，沒想到卻被一位阿伯盯著看，讓她很不自在。

高鐵自由座見空位！她坐5分鐘遭婦人趕「這我的位子」 網戰翻

高鐵自由座到底可以多「自由」？近日一名女網友分享，她買了高鐵自由座，站在走道等位子的同時，一名女子起身離開，她也隨之入座，怎料對方只是去上廁所，回來之後表明「這是我的位子」，雖然原PO起身讓位，但她也疑惑若是怕被搶位，對方可以買對號座。貼文一出，也引發底下留言熱議。

不理敲門！2男搭火車佔用廁所不出來 她拉開門見做1事超火大

通常搭火車沒買到座票時，有人會選擇改搭其他班次，也有人乾脆站到目的地，不過有一名女網友表示昨（22）日搭自強號回家，有兩名年輕男生一上車就直接進到廁所，並把門關住，途中有不少乘客敲門，但這兩人就是不出來，最後女網友火大飆罵，這兩名男子才默默開門，還一副若無其事的態度，讓她看了氣炸。

「1主菜+3配菜」便當要價1,249元眾人看傻 前員工曝：賣得不差

物價上漲，外食賣得越來越貴，近日就有網友分享，自己看到1主菜、3配菜的便當，要價竟要1,249元，讓他直呼：「貧窮限制了我的想像」，也引起底下留言熱議。

沒薪水為何要去選里長？ 知情者揭內幕「做10年買3房5車」

近日有週刊爆料有「最美里長」之稱的新北市永和區永福里里長陳紫渝，與派出所凃姓員警密戀、進摩鐵約會，因而成為焦點。有網友對里長這職業相當好奇，認為「又沒給薪幹嘛還去選？」引發討論...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦