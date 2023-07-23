日本冷氣室外機不掛牆！他見1景象驚呆 網酸：台灣拿來蓋違建

夏日炎炎，近來冷氣換新需求大增，日前新北板橋一處大樓，就因工人裝修冷氣過程中不慎，室外機從高處掉落，不幸砸中一名女大生致死。不過，一名網友在PTT分享「日本冷氣室外機就直接放地上？」一文，只見日本房屋整排室外機皆放在庭院、陽台地上，與台灣截然不同的景象，掀起討論。

原PO表示，近日看一名中國大陸YouTuber介紹日本生活，指出日本無論是透天或是小公寓，冷氣室外機多放在地上，相較之下，台灣應該沒人會這樣裝，讓他不禁好奇「難道這種工法是冷氣師傅偷懶嗎？」對此，也引來網友曬出圖佐證，就連日本大樓的冷氣室外機，也都是如此安裝。

網友曬出圖佐證，就連日本的大樓，都不見冷氣室外機懸掛外牆的景象。圖／翻攝自PTT八卦板

貼文一出，網友們紛紛大酸，「室外機本來就是設計放地板的，是因為台灣很多房子都沒設計陽台才會用掛的」、「台灣有這地當然是出租車位，或是三角錐花盆佔地啊」、「這空間，台灣人會拿來蓋違建」、「放室外機的地方台灣人可以再隔一間房，幹嘛學日本人浪費空間？」、「人家沒有流浪狗大小便」、「人車都快沒地方走了，還放冷氣機？」、「你一樓放地上，看里長會怎麼靠北你」。

不過，也有人點出台灣和日本的不同，「學日本？你淹一次水就知道了，哈哈哈」、「日本大樓和公寓坪數似乎普遍比台灣大不少」、「他們有規定的空間放」、「別傻了，台灣冷媒管收費超貴，牽到一樓都快超過冷氣的錢了」。

另外，網友指出，其實台灣現行新建案，已有規劃放冷氣室外機的空間，「台灣也是放陽台啊，但是有很多老建築一開始規劃就沒有那個空間，屋主又不想減少自己的空間，就會掛牆外」、「現在新建案也是規劃放陽台地上，安全」、「新大樓你沒放在特定位置，被檢舉環保局會開罰的，不是只有日本放地上，台灣是老大樓太多，當初根本沒有預留你放室外機的空間」。