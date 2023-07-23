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夏天熱又癢！人妻不穿內衣出門倒垃圾 被阿伯盯著看超無奈

聯合新聞網／ 綜合報導
穿內衣示意圖。 圖／ingimage
穿內衣示意圖。 圖／ingimage

夏天對許多女孩子來說是個痛苦的季節，不穿內衣不敢出門，但穿了又怕悶熱。一名女網友表示昨天（22日）晚上出門倒垃圾，但因為穿著老公寬鬆的T恤，所以裡面沒有穿內衣，沒想到卻被一位阿伯盯著看，讓她很不自在。

這名女網友在Dcard寫道夏天不穿內衣真的很涼爽，不過昨天晚上她僅穿老公的T恤和短褲，裡面沒穿內衣但有貼胸貼，就這樣出門倒垃圾。原PO感受到風從袖子灌進來真的很涼，因為沒穿內衣胸部難免會晃動，但基本上若不太注意的話是看不出來裡面有沒有穿。

沒想到去倒垃圾時，有一個阿伯從頭到尾一直盯著原PO看，讓她很不自在。她透露之前也有過沒穿內衣去超市買東西卻被盯著看的經驗，甚至還站到她的旁邊，讓原PO之後出門都盡量貼胸貼。她無奈地說一到夏天，汗都會積在內衣裡，胸部下緣超級癢，癢了就會抓，抓了又破皮，就這樣好幾年來一直反覆，導致胸部下面的皮非常粗硬，又色素沉澱，「現在就是被煩到不想穿內衣，還要一直被看，唉…真的很辛苦」。

貼文引起眾人熱議，「有沒有一種可能是他盯妳不是因為妳沒穿內衣 而是因為妳胸大？」、「覺得是單純看胸部大」、「還好吧，路人要看就看啊，我有穿內衣也會被阿北看啊」、「還好啦，習慣就好，再怎麼覺得噁，妳還是沒辦法控制別人的眼光」、「我都直接盯回去，用一個『你看三小』的眼神，而且我會過敏所以不貼胸貼」。

Dcard

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