高鐵自由座見空位！她坐5分鐘遭婦人趕「這我的位子」 網戰翻

高鐵自由座到底可以多「自由」？近日一名女網友分享，她買了高鐵自由座，站在走道等位子的同時，一名女子起身離開，她也隨之入座，怎料對方只是去上廁所，回來之後表明「這是我的位子」，雖然原PO起身讓位，但她也疑惑若是怕被搶位，對方可以買對號座。貼文一出，也引發底下留言熱議。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，當時站在走道等座位，一名靠窗穿著白外套的女人起身離開了，於是她便坐下，開始跟好姐妹傳訊息聊天，也不過隔了5分鐘，對方就回來並表明這是她的位子，剛剛只是去廁所。原PO雖然認為該女子並沒有放置物品，也沒有義務讓位，但還是起身了，想不到對方不僅連句謝謝都沒說，還態度很差的瞪著她。

原PO不解表示，「我不懂高鐵自由座不就是自由入座嗎，上廁所怕被搶位置可以買對號座吧，或是上完廁所重新找位子啊，年紀比我大，但國文要重修，還是我有誤解自由座的意思？」

對此，許多網友支持原PO，「為何要讓位，一堆在那邊7788的，怕被人家坐走位置，就去買對號座，很困難嗎」、「一看就是不知道自由座的定義怎麼寫，可見家教不好」、「有人起來，沒有拿東西占位，就是可以坐，我怎麼知道妳是要去廁所還是要下車，沒占位回來跟我說什麼都不會讓妳」、「自由票就是自由，有位子就坐不用看臉色」。

也有另一派網友則認為，「上個廁所回來座位就被占了，這誰都不爽吧！」、「我個人是認為，如果是列車即將靠站，或已靠站，她離開座位妳再坐，這樣會比較沒爭議，若是距離靠站還有一段時間，代表只是暫時離開座位，妳最好是不要坐」、「老實說，上廁所這種我不會去坐」、「車還在行駛妳就搶人家的位子，別人不爽也很正常，上來取暖幹嘛」。

所以到底能不能坐呢？事實上，台灣高鐵官網自由座搭乘事項，已有明確記載「請於自由座車廂內找尋空位搭乘，如無空位時，請扶握椅背上之扶手暫時站立，並視其他旅客下車情形找尋空位」，代表只要自由座車廂內有空位，所有乘客都可以坐。